Red Hat ha annunciato che Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions è ora disponibile su SAP Store, il marketplace digitale per l’offerta SAP e le soluzioni complementari fornite dai partner SAP.

Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions è ottimizzato per l’esecuzione di implementazioni software SAP, tra cui SAP HANA e SAP S/4HANA, e fornisce una base unica e coerente per workload SAP e non-SAP.

Attraverso il SAP Store, i clienti possono provare e acquistare più facilmente Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions per estendere la loro footprint IT in ambienti open hybrid cloud e container.

SAP HANA funziona esclusivamente su Linux, e Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions è costruito sulla principale piattaforma Linux enterprise al mondo e fornisce quindi una solida infrastruttura per i workload SAP. Frutto di una lunga collaborazione tra Red Hat e SAP, Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions è una piattaforma Linux aperta e consolidata che abbraccia un’ampia gamma di carichi di lavoro di business intelligence e dati. La piattaforma include Red Hat Insights e Red Hat Smart Management per fornire ai clienti analisi predittive e intelligence in tempo reale sui loro ambienti operativi basati su soluzioni SAP, fornendo una migliore gestione, analisi e ottimizzazione del software e delle applicazioni SAP, ovunque esse siano eseguite in un open hybrid cloud.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Stefanie Chiras, senior vice president and general manager, Red Hat Enterprise Linux, Red Hat: «Linux rappresenta la base per il presente e il futuro delle implementazioni SAP HANA e SAP S/4HANA. Costruito sulla principale piattaforma Linux mondiale, Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions consente alle organizzazioni di migrare più facilmente i carichi di lavoro SAP mantenendo uptime di implementazione e sistemi business-critical. Ora con la disponibilità del nostro avanzato sistema operativo Linux su SAP Store, ancora più organizzazioni possono gettare le basi per l’innovazione e la crescita dei servizi puntando sul portfolio open hybrid cloud di Red Hat».

Più affidabilità delle applicazioni SAP in ambienti on-premise e cloud

Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions ha ricevuto la certificazione dal SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) per SAP S/4HANA e SAP NetWeaver come soluzione High Availability per ridurre i tempi di inattività non pianificati per le implementazioni. Red Hat Enterprise Linux High Availability Add-On, incluso in Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions, offre un approccio basato su standard per una maggiore affidabilità delle applicazioni SAP sia in ambienti on-premise che cloud. Le caratteristiche aggiuntive includono il live patching del kernel e le capacità di aggiornamento in-place per le comuni vulnerabilità ed esposizioni critiche (CVE) per ottenere un downtime prossimo allo zero in produzione.

Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions include anche Red Hat System Roles for SAP, una raccolta di moduli Ansible-powered che migliorano il modo in cui i team IT forniscono ambienti ottimizzati per le specifiche esigenze degli utenti. Questi ruoli possono essere utilizzati per configurare più rapidamente i sistemi per SAP HANA e SAP NetWeaver, sia in remoto che in locale, automatizzando molti dei compiti che nascono con la configurazione iniziale del sistema.

Una base enterprise collaudata per le migrazioni su SAP

Con il termine del supporto per molte implementazioni tradizionali di SAP previsto nel 2027, le organizzazioni si trovano ora a dover capire come spostare i carichi di lavoro critici su SAP S/4HANA e SAP HANA. Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions offre una base enterprise collaudata per queste migrazioni su scala e su diverse footprint IT, supportando i cambiamenti operativi e le nuove implementazioni e aiutando a minimizzare l’impatto aziendale.

Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions serve anche come backbone per l’offerta open hybrid cloud di Red Hat. Questo fornisce un percorso pronto per l’adozione di ulteriori soluzioni cloud-native o basate sull’automazione, come Red Hat OpenShift, la principale piattaforma Kubernetes del mercato, o Red Hat Ansible Automation Platform, mentre i team IT cercano di ottimizzare ulteriormente e scalare l’infrastruttura cloud ibrida e gli ambienti datacenter.

Red Hat è partner del programma SAP PartnerEdge. In quanto tale, è autorizzata a costruire, commercializzare e vendere applicazioni software sulla base delle piattaforme tecnologiche di SAP. Il programma SAP PartnerEdge fornisce gli strumenti di abilitazione, i benefici e il supporto per facilitare la creazione di applicazioni innovative e di alta qualità, focalizzate su specifiche esigenze di business, in modo rapido e conveniente. Il programma fornisce l’accesso a tutte le tecnologie SAP rilevanti all’interno di un semplice framework e con un unico contratto globale.

Una prova gratuita di Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions è già disponibile su SAP Store.