Grazie alla rivoluzione tecnologica a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, le nostre vite sono profondamente cambiate e di conseguenza anche le nostre abitudini sono state modificate dai cambiamenti che sono tuttora in atto. Come raccontato anche da Lineaedp.it, tra i settori che hanno risentito maggiormente dell’influenza di questa rivoluzione epocale c’è quello dell’intrattenimento che, partendo dai videogame, passando per il gioco d’azzardo, sino ad arrivare ai film, alle serie televisive e alle manifestazioni sportive hanno completamente cambiato volto rispetto a soli cinque anni fa.

Il gioco diventa digitale e in cloud

Quello del gaming in cloud è uno dei fenomeni più interessanti cui abbiamo assistito nell’ultimo periodo. Ma cos’è il cloud gaming e perché sta riscuotendo un tale successo tra gli appassionati di videogame? Per game in cloud si intendono tutte quelle piattaforme di gioco che, dietro il pagamento di un corrispettivo mensile o annuale a titolo di abbonamento, danno agli utenti la possibilità di accedere a un catalogo con centinaia di titoli fruibili anche se non si è in possesso di un PC o di un device dalle elevate prestazioni. Ciò viene reso possibile perché queste società come Nvidia, Google Stadia e Amazon Luna mettono a disposizione dei propri utenti dei server che fungono da veri e propri PC personali. Ogniqualvolta l’utente accede alla piattaforma viene indirizzato su un server che “fa girare” il gioco scelto e trasmette il segnale video sul dispositivo dell’utente, sia che si tratti di PC, sia che si tratti di smartphone o di tablet. Come di semplice percezione, tale soluzione è stata particolarmente apprezzata da coloro che si dilettano con i videogame in modo non professionale e che quindi possono permettersi il lusso di un delay anche di pochi decimi di secondo.

Una delle piattaforme più note che si affida al cloud gaming è Nvidia GE FORCE NOW, con l’azienda statunitense che ha messo a punto due diverse strategie per attrarre il maggior numero di clienti possibile. Da un lato Nvidia ha pensato a una soluzione gratuita che permette agli utenti di giocare gratuitamente a tutti i titoli presenti all’interno del catalogo in sessioni della durata massima di 60 minuti. Nel caso in cui il giocatore volesse intrattenersi con sessioni più lunghe, Nvidia offre la possibilità di farlo mediante la sottoscrizione di un abbonamento Premium il cui costo mensile è di 6,99 euro. Il successo di Nvidia è stato tale che nel solo 2020 sono stati ben sei milioni gli utenti che hanno scelto la piattaforma statunitense e il trend positivo è stato confermato anche nei primi mesi del 2021.

Lo streaming continua a crescere

Sempre grazie a internet, negli ultimi tempi anche lo streaming si è ritagliato un ruolo di primo piano all’interno del mondo dell’intrattenimento. Per merito di società come Netflix e Amazon Prime Video che hanno avuto la lungimiranza di investire all’interno di un settore come quello televisivo da sempre legato alla tradizione, lo streaming è diventato un vero e proprio fenomeno di massa e i dati ci raccontano di un successo clamoroso. Netflix, nel giro di poco più di cinque anni, ha raggiunto la clamorosa cifra di 200 milioni di utenti. Il successo di piattaforme come quella statunitense sta nell’accessibilità al prodotto che, a differenza di quanto avviene nelle televisioni tradizionali, consente allo spettatore di vedere il programma che preferisce dove vuole, per il tempo che preferisce e dal dispositivo che preferisce. Lo streaming, però, non ha cambiato solo l’universo televisivo e cinematografico, ma ha letteralmente rivoluzionato anche lo stesso mondo dei videogame e quello del gioco d’azzardo. Soprattutto quest’ultimo, anche grazie alla sempre maggiore diffusione dello streaming e dei casinò online, continua a crescere di anno in anno, tanto da produrre solo in Italia un gettito fiscale superiore ai 10 miliardi di euro ogni anno. I casinò online sono ormai tra i siti che fanno registrare il maggior numero di accessi giornalieri tanto che società come Casinos.it hanno iniziato a recensire e confrontare le offerte delle varie agenzie di gambling al fine di valutarne la fluidità del sito e delle applicazioni, i vari bonus benvenuto e la qualità dei giochi da casinò inseriti nell’offerta.

La banda larga e internet ad alta velocità hanno portato dei cambiamenti all’interno delle nostre società che solo 10 anni fa non avremmo mai potuto immaginare e l’impressione è il futuro ci riserverà ancora molte sorprese.