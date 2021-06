Si intitola “La sfida della digital transformation: come modernizzare le applicazioni e renderle cloud native” il webinar messo a punto per martedì 29 giugno, alle ore 16.00, da Personal Data Gruppo Project.

Organizzato in collaborazione con NetApp, realtà specializzata nella gestione dei dati nel cloud, e Red Hat, fornitore mondiale di soluzioni open source per le aziende, l’appuntamento online sarà l’occasione per accendere i fari sugli strumenti e sulle soluzioni da adottare nella metodologia DevOps.

In occasione del webinar del prossimo 29 giugno, si illustreranno i vantaggi che si possono ottenere trasformando le proprie applicazioni in un modello a micro servizi e come è possibile renderle cloud native.

Sarà, inoltre, dettagliato come procedere alla loro distribuzione tramite container, in ambienti multicloud e/o on-premise.

Le attuali strategie aziendali sono, infatti, concentrate su iniziative di trasformazione digitale e le applicazioni rappresentano il nucleo di un approccio nuovo, funzionale e orientato al futuro: i cosiddetti “business need” attuali guardano alla modernizzazione delle applicazioni come un passaggio chiave.

All’evento organizzato dall’azienda bresciana per spiegare come modernizzare le applicazioni, interverranno:

– Giorgio Armani / Senior Pre-sales Engineer Personal Data

– Daniel Bellantuono / Solution Architect Red Hat Italy

– Andrea Tosato / Solution Engineer NetApp

Il webinar è gratuito, previa iscrizione a questo link.

La durata prevista dell’evento organizzato da Personal Data, che è presente sul mercato ICT da 40 anni e che dal 2012 fa parte di Gruppo Project Informatica, è di un’ora, e terminerà alle ore 17.00.

Specializzata in soluzioni infrastrutturali personalizzate per la gestione, la virtualizzazione e la business continuity dei sistemi IT, Personal Data accompagna imprese pubbliche e private nel percorso di trasformazione dei processi aziendali e organizzativi, con tecnologie, competenze e servizi attraverso soluzioni on premise, cloud o ibride.