Netskope, multinazionale specializzata nella cloud security e leader SASE, ha annunciato l’espansione della sua rete NewEdge in Europa e in Medio Oriente, con nuovi data center online a Manchester (Regno Unito), Marsiglia (Francia), Zurigo (Svizzera) e Fujairah (Emirati Arabi Uniti).

Maggiore copertura e capacità aggiuntive sono state implementate per rispondere alla domanda diretta delle aziende che in tutto il mondo stanno adottando un approccio SASE (Secure Access Service Edge) per la sicurezza e il networking.

Con NewEdge nessun compromesso in termini di prestazioni

La rete NewEdge è una componente fondamentale della proposizione Netskope Cloud Security. L’infrastruttura NewEdge consente ai clienti Netskope di poter aumentare il loro traffico il più rapidamente possibile, di ispezionare il traffico in linea in tempo reale evitando il classico compromesso tra resa e sicurezza, con un accesso accelerato al web, al cloud o alle app SaaS di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro. Tutto ciò è importante per evitare compromessi in termini di prestazioni durante la fornitura di sicurezza e protezione dei dati e per difendersi da minacce su Web e cloud.

La crescita di Netskope in Europa e Medio Oriente va di pari passo ad altre espansioni avvenute in altre regioni, al fine di soddisfare le esigenze di sedi centrali, filiali, uffici distribuiti e lavoratori remoti per molte grandi aziende nel mondo.

L’estensione della copertura APAC di NewEdge è stata recentemente annunciata in Australia, Nuova Zelanda, Filippine e Singapore.

NewEdge offre peering diretto con i maggiori provider Web, cloud e SaaS più comunemente utilizzati per garantire e fornire le sue soluzioni di sicurezza cloud e web in tempo reale in modo universale e consistente in tutto il mondo. Ad esempio, ogni data center NewEdge è collegato direttamente a Microsoft e Google per offrire un’esperienza utente superiore e un’esperienza applicativa ad alte prestazioni. Con centinaia di adiacenze di rete, che pongono NewEdge alla pari dei principali marchi web come Netflix e Apple, questa attenzione al peering diretto e all’interconnessione rende Netskope NewEdge la rete meglio connessa per la sicurezza dei dati cloud-native in base alle classifiche pubbliche.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jason Hofmann, VP Platform Architecture and Services per Netskope: «Il nostro team di Platform Engineering ha messo in campo un piano estremamente ambizioso per una copertura globale e ha costruito, in tempi rapidi, una rete con più sedi di calcolo per processare il traffico di sicurezza rispetto ai più grandi provider cloud. L’intero scopo di NewEdge è fornire prestazioni ed esperienza utente ai massimi livelli. Non puoi essere un leader in SASE senza un service edge dedicato veramente distribuito, in grado di ispezionare enormi quantità di dati a livello locale. Le aziende di cloud security che si affidano a cloud pubblici ottimizzati in termini di costi chiedono ai propri clienti di fare affidamento sul backhauling del traffico e sul trasporto pubblico imprevedibile, e in Netskope non crediamo che questa sia una buona soluzione».

Per Frank Mild, Director of Sales per Netskope CEMEA: «Le aziende internazionali spesso trascurano il fatto che la Svizzera non sia un membro dell’UE e, sebbene ci conformiamo alle politiche di protezione dei dati dell’UE, abbiamo requisiti nazionali da rispettare. Avere un data center NewEdge a Zurigo consente a Netskope di fornire alle organizzazioni garanzie sulla residenza dei dati e non lascia dubbi sulla conformità alle normative del settore vigenti in Svizzera come la FINMA».

Come concluso da Denis Ferrand-Ajchenbaum, Global VP Alliances & Business Development presso Exclusive Networks: «Nell’ultimo anno, la pandemia ha accelerato l’approccio e l’adozione da parte dei clienti della sicurezza cloud e il futuro del ‘lavoro da qualsiasi luogo’ non farà altro che accelerare questa tendenza. Siamo entusiasti di portare la soluzione Netskope sul mercato e di vedere ampliata la copertura della rete NewEdge di Netskope in tutta l’area EMEA: ciò si allinea con i requisiti dei clienti in merito all’accesso rapido da qualsiasi luogo con una potente sicurezza incentrata sui dati fornita all’edge».