Digital Value ha annunciato di essersi aggiudicata, attraverso la sua partecipata Italware, una gara di circa 30 milioni di euro per l’affidamento dei servizi di manutenzione di apparecchiature critiche di data center.

La gara, indetta da Consip, riguarda il ministero dell’Economia e delle Finanze e la Corte dei Conti.

Nello specifico, i lotti della gara a procedura aperta vinti da Digital Value riguardano servizi di assistenza hardware ordinaria e straordinaria, servizi aggiuntivi e servizi professionali su apparati Dell-EMC per un valore di 22.462.112,12 euro e servizi di assistenza hardware ordinaria e straordinaria, servizi aggiuntivi e servizi professionali su apparati Hitachi Vantara, per un valore di 7.298.491,88 euro.

La gestione dei due contratti, dovrà garantire la continuità delle attività operative legate all’esercizio dei sistemi critici all’interno dei data center 365 giorni all’anno in modalità h24, nonché l’aggiornamento del firmware e l’accesso ai laboratori di sviluppo dei brand per la realizzazione di patch personalizzate.

Stando a quanto reso noto, ambedue i contratti avranno una durata di 36 mesi, e i valori citati non includono le eventuali estensioni di legge pari al 40% dei contratti originari.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Massimo Rossi, Presidente di Digital Value: «Questo risultato consolida ulteriormente il nostro ruolo strategico a supporto e al fianco dei nostri clienti, i quali esercitano un ruolo chiave nello sviluppo del processo di digitalizzazione del nostro sistema Paese».