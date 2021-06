Mercoledì 7 luglio 2021, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, Tibco invita clienti e aziende interessate a un virtal talk show per parlare di come personalizzare l’esperienza dei clienti attraverso la trasformazione digitale.

Proprio l’esperienza dei clienti sarà, infatti, al centro dell’evento online moderato dalla giornalista Nicoletta Boldrini, nome e volto noto tra gli esperti dell’ICT.

Con lei, ci saranno Fabio Tormen, CIO di Venchi, storico brand di Castelletto Stura, in provincia di Cuneo, specializzato nella produzione e vendita di cioccolato dal 1878, e Piergiorgio Cimmino, Senior Director Presales di Tibco, realtà specializzata nel consentire ai propri clienti di connettere, unificare e predire in modo accurato i risultati di business con l’obiettivo di vincere le sfide data-driven più complesse.

Con la presenza prevista anche di Boston Consulting Group, l’evento virtuale sarà l’occasione per rispondere a una serie di precise domande, tra cui:

Come può l’adozione del cloud migliorare l’esperienza dei clienti?

Qual è il ruolo dell’omnicanalità nel soddisfare al meglio le esigenze dei clienti?

Quanto è importante la semplificazione dei processi nella trasformazione digitale?

Quali sono i vantaggi del disporre di una vista coerente dei propri clienti?

Considerato, infatti, che negli ultimi anni si è sentito sempre più parlare di “trasformazione digitale” e dell’importanza di concentrare gli sforzi per migliorare l’esperienza dei clienti, le aziende oggi hanno l’obiettivo di diventare davvero data-driven e abilitare un ecosistema digitale che consenta di accedere e consultare i dati in tempo reale e in modo semplice.

Per iscrivervi all’evento, cliccate QUI