Migliorare i processi aziendali: buoni motivi per dotarsi di un gestionale

Al giorno d’oggi, un’azienda che non utilizza un gestionale rischia di ritrovarsi in una situazione di forte svantaggio rispetto ai competitor. Per capirne il perché, ci siamo rivolti agli specialisti di Saep, realtà che si occupa dello sviluppo software gestionali .

Qual è il principale vantaggio che deriva dall’utilizzo di un ERP?

Nel momento in cui si compra un software gestionale si ha la possibilità di approfittare della preparazione del fornitore, che quindi svolge anche il ruolo di consulente. Come si può ben immaginare, è essenziale che il fornitore sia selezionato con la massima attenzione. Egli può suggerire quali sono le funzioni che devono essere integrate nel software, fornire tutte le informazioni necessarie per l’uso del prodotto e spiegare in che modo i processi aziendali devono essere ottimizzati. Un ERP, inoltre, assicura la contabilità analitica, vale a dire il controllo di gestione: con questo sistema, quindi, può essere generata la base informativa che è necessaria per avere accesso a ogni informazione che permetta di costruire, appunto, il controllo di gestione.

I processi aziendali migliorano con un gestionale?

Senza dubbio. Questo tipo di software è configurato sul modello di gestione dei processi di aziende molto importanti. Quando si compra per la prima volta in assoluto un gestionale, ci si rende conto del risparmio di denaro e di tempo di cui si può usufruire, frutto del consistente miglioramento di tutti i processi. Ovviamente, può essere necessario intervenire su alcuni flussi in modo che questi possano essere ottimizzati in caso di necessità. Le ampie opportunità di configurazione fanno sì che ogni prodotto sia cucito su misura per le specifiche esigenze di ogni azienda, ed è per questo che è davvero minimo il bisogno di sviluppare personalizzazioni sul programma. Il nostro consiglio è quello di puntare su un prodotto che abbia un ampio parco installato, così che sia possibile ottenere gli aggiornamenti in tempo reale senza dover dipendere da un piccolo fornitore.

Si parla spesso di modularità. Di che cosa si tratta di preciso?

Nella maggior parte dei casi un programma gestionale è suddiviso in moduli che possono essere comprati a parte: ciò consente alle aziende di scegliere di comprare unicamente quelle funzionalità di cui hanno bisogno, o che comunque reputano utili. Un’altra caratteristica interessante dei moduli è la loro estendibilità: in sostanza, un’azienda ha la possibilità di cominciare da un determinato investimento per poi estendere il gestionale con ulteriori funzioni.

Gli utenti di un gestionale hanno difficoltà?

Assolutamente no. In primo luogo è bene sottolineare che più utenti possono condividere lo stesso software gestionale, e questo vuol dire che l’accesso a tutti i dati è garantito a ogni reparto. Gli utenti abilitati, pertanto, impiegano la stessa interfaccia e aggiornano un database solo. Potendo contare su un denominatore comune, è ovvio che i processi aziendali risultano più scorrevoli. Senza dimenticare che tutte le informazioni che vengono inserite all’interno del gestionale sono altamente affidabili: il margine di errore è davvero minimo, il che vuol dire che è possibile prendere le decisioni a partire da dati attendibili e concreti.

Che cosa vuol dire che la base dati è unica?

In primis, questo aspetto contribuisce a semplificare in misura significativa la possibilità di trovare informazioni a proposito di un certo ambito, che si tratti di un prodotto, di un cliente, e così via. Dopo che il database ha acquisito dai vari reparti le informazioni relative a un cliente, per esempio, queste informazioni vengono integrate all’interno della scheda cliente, in modo che sia possibile accedervi senza problemi quando ce ne sarà bisogno.

Che cos’è Saep Informatica

Saep Informatica è una software house, ma non solo: questa realtà è operativa da 40 anni e si propone di affiancare la clientela nella progettazione e nella messa a punto di soluzioni ERP. Ogni elemento viene pianificato in virtù di un approccio tailor made, così che tutte le esigenze aziendali possano essere assecondate. Il sistema ERP che viene proposto da Saep è multiaziendale, scalabile e modulare, frutto della lunga esperienza che è stata maturata nel corso del tempo grazie alla collaborazione con piccole e medie imprese di tutti i settori. Saep è nata a Como nel 1979, e oggi affronta con successo la transizione digitale.