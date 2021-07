Il Gruppo Lutech, azienda attiva in Italia nei servizi e nelle soluzioni ICT, ha completato il processo formale di fusione in Lutech di Tecla, azienda specializzata in soluzioni di digital commerce acquisita dal Gruppo a fine 2018. Questo ultimo passo completa l’integrazione in Lutech di competenze, partnership e soluzioni tecnologiche di eccellenza per i progetti di digital commerce.

Presente sul mercato da oltre 20 anni, Tecla accompagna i top brand del mondo Retail,

del Fashion e della GDO nello sviluppo dei progetti per la digital transformation secondo

una moderna visione customer centric. È, infatti, ormai ampiamente condiviso che la

trasformazione digitale, in qualsiasi industry e per aziende di qualsiasi dimensione, si

debba basare su un approccio che ponga in primo piano il cliente, gli interlocutori

aziendali e i dati che generano nelle interazioni con le piattaforme applicative. In

particolare, Tecla è specializzata nella implementazione di progetti per l’ecommerce

omnichannel, il product information management (PIM) e il customer engagement.

“Una visione strategica basata sul cliente oggi deve essere un paradigma comune a

tutte le aziende, anche nel B2B – afferma Tullio Pirovano, Ceo di Lutech Group -. L’esplosione dell’ecommerce e delle relazioni commerciali digitali anche in ambiti

professionali richiede un rapido adeguamento delle infrastrutture tecnologiche a soluzioni applicative orientate all’analisi delle informazioni che i clienti forniscono

attraverso le interazioni con l’azienda. Grazie all’acquisizione delle competenze e del

portafoglio di soluzioni Tecla, Lutech oggi è in grado di soddisfare totalmente le richieste

di un progetto end-to-end a supporto dell’ecommerce e dei processi di relazione con

tutti gli stakeholder aziendali”.

Le partnership costruite con i vendor leader nell’ambito del Digital Commerce, hanno

permesso agli specialisti di Tecla – ora Lutech – di applicare una precisa metodologia di

integrazione delle specifiche soluzioni che abilitano ogni singola componente di

progetto: dalla realizzazione di un sito di ecommerce realmente funzionale

all’acquisizione dell’ordine, alla gestione del delivery di prodotto in un contesto di omnicanalità, con particolare attenzione alle nuove esigenze dei consumatori come lo

in-store picking e la copertura dell’ultimo miglio.

I progetti di Digital Commerce prevedono in prima battuta una forte componente

consulenziale, possibile solo grazie a una profonda conoscenza delle esigenze di

mercato e del ventaglio di soluzioni disponibili. L’obiettivo della prima fase è quella di

valutare la maturità dell’infrastruttura It dell’azienda cliente, allo scopo di individuare

soluzioni e interventi di integrazione coerenti con le esigenze e gli obiettivi di business.

Il traguardo di un progetto di Digital Commerce di questo tipo è di ottimizzare e integrare

i processi nell’ottica di convertire i contatti in vendite, intensificare le relazioni e migliorare

il supporto ai clienti. Tutto ciò è possibile solo attraverso un mix di competenze e di offerta

che i 50 specialisti di Tecla oggi mettono completamente a disposizione di Lutech e delle

loro aziende clienti.