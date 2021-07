OCS, partner di riferimento per banche e istituzioni finanziarie nel segmento del consumer lending, prosegue con una nuova operazione strategica nell’implementazione del proprio ambizioso piano industriale, finalizzato a rendere la società punto di riferimento a livello europeo nel segmento del consumer finance.

OCS acquisisce il 100% di Risorsa/400 – realtà specializzata nell’Information Technology che offre consulenza informatica, organizzativa e servizi di outsourcing, con un forte focus nel credito al consumo – potenziando la propria capacità progettuale e consulenziale e ampliando così il presidio sulla catena del valore del mercato di riferimento.

L’operazione è la quarta messa a segno da OCS da inizio 2021 – dopo l’acquisizione della fintech spagnola Talentomobile, la partnership con l’inglese Divido e la partecipazione in ottica industriale all’aumento di capitale di Datrix – e conferma la volontà della società di rispondere tempestivamente al bisogno di accelerazione digitale degli operatori del settore.

Risorsa/400 sviluppa business per circa 4 milioni di euro annui e, da 30 anni, instaura relazioni consolidate con primarie realtà del mondo finanziario e industriale italiano, quali ad esempio Santander Consumer Bank, FCA Bank, Sella Personal Credit, ViviBanca e Intesa Sanpaolo. La società può contare su un team di circa 50 professionisti tra consulenti, project manager, sviluppatori ed analisti, tutte risorse con una forte vocazione all’innovazione. Risorsa/400 ha sviluppato competenze e know-how specifici sulle piattaforme OCS e l’integrazione tra le due realtà rappresenta un ulteriore passo avanti nella collaborazione già testata sul campo, oltre che un’evoluzione naturale del progetto di crescita, sviluppo e rafforzamento della società.

“L’acquisizione di Risorsa/400 ci permette di rafforzare la capacità progettuale, di assistenza e di consulenza verso la clientela italiana, elemento chiave nella nostra strategia. L’impatto dell’operazione sul nostro business è duplice: da un lato amplia la nostra base clienti, dall’altro rafforza l’offerta in un momento di straordinario fermento del mondo del credito al consumo, sempre più orientato al digitale. L’Italia per OCS rimane un mercato prioritario”, afferma Gianni Camisa, CEO di OCS.

Lino Nardò, fondatore e CEO di Risorsa/400, aggiunge: “La consolidata fiducia da parte dei nostri clienti che si riflette in collaborazioni di lunga data, dimostra come Risorsa/400 abbia assunto il ruolo di partner credibile ed affidabile per la crescita di chi assistiamo ogni giorno. In OCS abbiamo trovato affinità di valori, vicinanza di competenze ed una chiara visione sul futuro. Per queste ragioni rappresenta per noi un “porto ideale di approdo”, l’integrazione rafforzerà l’offerta di entrambe le realtà, garantendo anche una continuità operativa”.

Il management di Risorsa/400 continuerà a guidare la attività, rimanendo il punto di riferimento per i clienti e per il mercato; le strutture operative saranno gradualmente integrate nelle omologhe unità di OCS per garantire pieno allineamento strategico e tattico, continuità di servizio sui clienti ed ottimizzazione nella consegna dei progetti. L’operazione sarà finalizzata nel corso delle prossime settimane.

Risorsa/400 è stata assistita dall’advisor Thymos Business & Consulting di Milano, OCS ha condotto l’operazione con un proprio team interno, assistito dallo Studio Legance di Milano.