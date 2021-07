Raccogliere, selezionare ed analizzare i dati di performance per ottimizzare il workflow e supportare la strategia di business. Avere informazioni grezze in quantità non serve senza la capacità di analisi adeguata. Imprese, professionisti e pubblica amministrazione possono accedere ad un patrimonio di Big Data importante, ma che rischia di essere vanificato a causa di difficoltà normative ma soprattutto di competenza digitale.

Un uso corretto dei dati semplifica il processo decisionale fornendo un supporto reale nella gestione del lavoro e del rischio di impresa.

Utilizzare i data analytics per efficientare il lavoro

Secondo alcuni recenti studi, le organizzazioni che utilizzano strumenti in grado di applicare la business intelligence e la business analytics hanno più del doppio delle possibilità di sopravvivere in caso di crisi di mercato e una dinamicità di crescita maggiore rispetto a chi non ne fa uso.

Per questo la business intelligence integrata da Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia nei suoi software gestionali in ambito legale, fonda uno dei propri capisaldi nei data e visual analytics.

ADG Analyze, Decide, Grow, è un applicativo informativo adattabile alle singole realtà – sia che esse siano grandi aziende, studi professionali o settori della pubblica amministrazione – e si fonda sull’analisi dei dati strutturati e non strutturati: consente di programmare il lavoro, allocare al meglio le risorse, aumentare l’efficienza, ridurre i costi e gestire i rischi in modo veloce e senza alcun investimento ulteriore in tecnologia.

Un’evoluzione ulteriore di questa tecnologia è rappresentata dalle Augmented Legal Analytics che potenziano le funzionalità di Business Intelligence con la capacità predittiva e per elaborare previsioni informate sul futuro.

Business intelligence e augmented legal analytics nei corporate legal department

Mai come nell’ultimo anno le organizzazioni di qualsiasi dimensione e i professionisti hanno sperimentato il significato di rischio aziendale.

Pensiamo ad un legale d’impresa che deve tenere sotto controllo un numero sempre maggiore di attività. Un elemento sintomatico delle potenziali inefficienze dell’organizzazione in cui opera è il rischio di contenzioso. In questo contesto, sfruttare le Augmented Legal Analytics che estraggono informazioni critiche da dati non strutturati e da documenti nativi, consente

l’analisi del contenzioso patologico;

di suggerire correttivi per migliorare l’efficienza della sua gestione;

di rivelare inefficienze;

d’individuare azioni correttive volte al miglioramento di processi interni con impatto sul business;

con un evidente vantaggio economico e gestionale per la propria organizzazione.

SuiteNext mette a sistema strumenti e conoscenze che consentono di ottenere informazioni utili per prendere decisioni cruciali, soprattutto in periodi di incertezza. Unisce infatti ADG e Augmented Legal Analytics in un software che agevola la trasformazione digitale dei corporate legal department. Un processo che porta benefici tangibili, sia in termini di aumento dell’incisività della funzione legale e di maggiore governance e controllo dei rischi di non conformità, che di crescita del ruolo dei professionisti coinvolti.

La chiave è utilizzare strumenti e conoscenze che consentono di ottenere informazioni utili per prendere decisioni cruciali, soprattutto in periodi di incertezza. Grazie all’algoritmo di AI applicato alla business intelligence, SuiteNext (attraverso ADG) permette di monitorare e comparare le soglie dei costi, effettivi e/o con valore previsionale, così da garantire la possibilità di un intervento proattivo nella gestione del budget.

I professionisti sono inondati di dati, ce ne siamo accorti ancor più in quest’ultimo anno in cui ogni giorno venivano snocciolati numeri e numeri relativi all’emergenza sanitaria: dall’andamento dei contagi alla ricaduta economica sui diversi settori. Un’enorme quantità di dati che hanno necessità di essere trasformati in informazioni utili ad interpretare il presente, ancora di più il futuro. Per fare questo serve un processo strutturato e evoluto, scientifico, come quello che Wolters Kluwer ha messo in atto sia nei suoi processi interni che nei servizi forniti ai clienti. Perché se è vero che “Il più grande nemico della conoscenza non è l’ignoranza, ma è l’illusione della conoscenza”, come sottolineava Stephen Hawking, solo degli strumenti evoluti e sicuri consentono di trasformare la conoscenza in efficienza.