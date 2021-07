L’ evoluzione del cloud applicativo di Oracle (SaaS – Software as a Service) non si ferma mai, e sono sempre di più i clienti di caratura globale che ottengono risultati eccellenti per il loro business, grazie all’accelerazione della propria capacità di innovazione e a nuovi strumenti per competere in un’arena di mercato sempre più complessa.

Questo lo scenario delineato da Oracle in occasione dell’evento “Oracle Live: The Future of Business” che si è tenuto online il 13 luglio, con la partecipazione di Steve Miranda, Executive Vice President e responsabile del Product Development delle applicazioni Oracle Cloud a livello globale.

Il futuro è oggi, e non si può tornare indietro: sappiamo bene che la pandemia ha scatenato un cambiamento e ha accelerato la trasformazione digitale in ogni settore, perché ha richiesto alle aziende una rinnovata capacità di navigare in acque spesso molto agitate. I clienti Oracle di cui si è parlato nell’evento – Kroger, Mondelez, TTX Company, Office Depot e altri ancora – hanno scelto le suite SaaS di Oracle per superare i limiti di rigidità delle tecnologie legacy iper-personalizzate, abbattere i silos e creare strategie moderne, predittive e agili.

La parola ai clienti!

In occasione dell’evento, Oracle ha reso noti alcuni importanti nuovi clienti conquistati grazie all’eccellenza delle suite Oracle Fusion Cloud, tra cui spiccano Office Depot Europe, che ha scelto Oracle HCM per i processi HR e TTX Company, operatore del trasporto ferroviario USA che ha scelto le applicazioni cloud di Oracle per sostituire SAP nelle aree di risorse umane, finance e supply chain, adottando inoltre soluzioni di analytics insieme a Oracle Automous Data Warehouse.

Office Depot Europe modernizza i processi HR

Office Depot Europe e la sua filiale Viking, esperti in soluzioni per l’ambiente di lavoro, useranno Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) per accelerare la modernizzazione dei processi HR e sostenere la crescita della forza lavoro.

“Puntiamo ad essere il fornitore preferito di soluzioni per l’ambiente di lavoro, offrendo la nostra esperienza e un customer journey eccellente: il supporto ai nostri dipendenti è centrale per portare a termine questa missione”, ha dichiarato Sandra Vogels, Director of Compensation and Benefit di Office Depot Europe.

“Oracle Cloud HCM ci offre una visione unificata delle esigenze dei dipendenti e dell’organizzazione in qualsiasi momento, ci permette di scalare i programmi HR in tutti i nostri uffici e funzioni e offre un’esperienza piacevole e intuitiva ai dipendenti. Con questa tecnologia i nostri team dedicano meno tempo alle attività amministrative delle risorse umane e più tempo alle iniziative strategiche, offrendo al contempo esperienze personalizzate sia alle nostre persone che ai nostri clienti.”

Il roll-out di Oracle Cloud HCM fa parte di una iniziativa pluriennale dell’azienda per consolidare e semplificare il suo ambiente IT, e si aggiungerà al suo investimento esistente in Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP). Con Oracle Cloud HCM e Oracle Cloud ERP, Office Depot sarà in grado di sfruttare il cloud per abbattere i silos organizzativi, standardizzare i processi e gestire i dati Finance ed HR su un’unica piattaforma cloud integrata. Per maggiori dettagli qui il comunicato originale

TTX Company sceglie Oracle Fusion Cloud Applications Suite per sostituire SAP

TTX Company, che è il più grande fornitore di piattaforme di movimentazione ferroviaria del Nord America (ne opera oltre 165.000) ha sostituito il sistema SAP che aveva con Oracle Fusion Cloud Applications Suite, a supporto della sua missione di migliorare l’efficienza del trasporto. Inoltre TTX ha scelto Oracle Analytics Cloud e Oracle Autonomous Data Warehouse per migliorare il processo decisionale.

Con Oracle Cloud, TTX è stata in grado di ottimizzare i processi finanziari, della supply chain e delle risorse umane per ridurre i costi e rispondere rapidamente alle mutevoli richieste dei clienti.

TTX fornisce vagoni ferroviari, manutenzione e servizi di pooling di alta qualità e convenienti per trasportare in modo efficiente merci e materie prime in tutto il Nord America. Per assicurarsi di poter rispondere rapidamente alle mutevoli richieste del business, TTX ha deciso che era giunto il momento di sostituire i suoi sistemi SAP on-premises, che erano iper-personalizzati, difficili da mantenere e aggiornare con un significativo sforzo manuale, e di sostituire anche singole applicazioni SaaS di altri fornitori.

Dopo un’ampia valutazione, TTX ha scelto Oracle Fusion Applications per sostituire le sue applicazioni SAP e gli strumenti di business intelligence: Oracle ha infatti fornito una suite completa e integrata di applicazioni cloud per il Finance, la supply chain e le risorse umane e una piattaforma di cloud analytics che permette di accedere alle ultime innovazioni e best practice del settore.

“Avevamo un sistema ERP SAP on-premises pesantemente personalizzato, che richiedeva codice personalizzato e applicazioni software-as-a-service di terze parti per altre funzioni, comprese le risorse umane”, ha detto Bruce Schinelli, CIO (Chief Information Officer) di TTX Corporation. “Questa pletora di sistemi richiedeva un grande sforzo manuale per l’uso e la manutenzione, quindi adattarsi ai cambiamenti o anche stare al passo con i progressi tecnologici era quasi impossibile. Le Oracle Fusion Applications costituiscono la più completa suite moderna di applicazioni aziendali su una piattaforma comune di condivisione dei dati, il che ci permette di concentrarci sul nostro business e non sulla tecnologia che lo supporta”.

“Oracle ci ha permesso di affrontare cambiamenti inaspettati nella domanda – individuando in anticipo il calo di utilizzo in modo da poter controllare i costi in linea con le entrate – il tutto mentre lavoravamo da remoto”, ha detto Vicki Dudley, CFO (Chief Financial Officer) e tesoriere di TTX Corporation. “La capacità di intraprendere azioni rapide basate su insight in tempo reale ci ha permesso di raggiungere gli obiettivi del nostro piano finanziario per il 2020. Con i nostri vecchi sistemi SAP, non saremmo stati in grado di essere così agili”.

“TTX gioca un ruolo enorme nel controllo della logistica e nel mantenere l’economia nordamericana in movimento”, ha detto Steve Miranda, Executive Vice President, Oracle Applications Product Development. “Siamo molto orgogliosi di essere parte del successo dell’azienda. Con Oracle Fusion Applications, TTX è ora più agile – con una maggiore visibilità della domanda e un maggiore controllo dei costi – in modo da poter continuare a servire l’industria ferroviaria nordamericana e prosperare in qualsiasi ambiente commerciale si trovi ad affrontare in futuro”.