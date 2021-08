Red Hat e Nutanix: partnership per fornire soluzioni hybrid multicloud aperte

Red Hat, fornitore di soluzioni open source, e Nutanix, specialista nell’hybrid multicloud computing, hanno siglato un accordo strategico per offrire un’efficace soluzione che permette di creare, scalare e gestire applicazioni cloud native on- premise e in cloud ibridi. La collaborazione combina le migliori tecnologie disponibili, permettendo l’installazione, l’interoperabilità e la gestione di Red Hat OpenShift e Red Hat Enterprise Linux con la piattaforma cloud Nutanix, inclusi Nutanix AOS e AHV.

Red Hat OpenShift è la soluzione di riferimento per la piattaforma full stack Kubernetes su piattaforma cloud Nutanix. I clienti che desiderano eseguire Red Hat Enterprise Linux e Red Hat OpenShift su un’infrastruttura di iperconvergenza potranno utilizzare la piattaforma cloud di Nutanix, inclusi Nutanix AOS e Nutanix AHV.

Nutanix Cloud Platform è la soluzione HCI di riferimento per Red Hat Enterprise Linux e Red Hat OpenShift. Ciò permetterà ai clienti di implementare workload virtualizzati e containerizzati su un’infrastruttura iperconvergente, sfruttando i vantaggi combinati delle tecnologie hybrid cloud aperte di Red Hat e delle offerte di iperconvergenza di Nutanix.

L’hypervisor Nutanix AHV è da oggi certificato Red Hat, fornendo pieno supporto per Red Hat Enterprise Linux e OpenShift su piattaforma cloud Nutanix. La certificazione dell’hypervisor integrato Nutanix, AHV, per Red Hat Enterprise Linux e OpenShift offre ai clienti una soluzione full stack semplificata per le loro applicazioni cloud native containerizzate e virtualizzate. La certificazione offre ai clienti Red Hat maggiori possibilità di implementazione dell’hypervisor, considerando che gran parte delle aziende sta valutando tecnologie di virtualizzazione moderne e innovative.

Roadmap di progettazione congiunta per fornire piena interoperabilità. Le due società si concentreranno sulla realizzazione di test continuativi di Red Hat Enterprise Linux e Red Hat OpenShift con Nutanix AHV per fornire piena interoperabilità. Le due aziende collaboreranno anche per fornire un supporto più tempestivo allineando le roadmap dei prodotti.

Un’esperienza di supporto più omogenea che fornisce tempi di risoluzione più rapidi per i clienti comuni. I clienti potranno contattare entrambe le aziende per problemi di supporto. Le due aziende stanno collaborando per offrire la miglior esperienza possibile di supporto per l’interoperabilità dei prodotti certificati.

Grazie alla sua architettura distribuita, la piattaforma cloud di Nutanix offre un ambiente IT altamente scalabile e resiliente che ben si adatta alle distribuzioni aziendali di Red Hat OpenShift. La piattaforma include anche uno storage unificato completamente integrato, indirizzando molte problematiche complesse che gli operatori affrontano abitualmente nel configurare e gestire lo storage per i container statici.