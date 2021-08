BT E Microsoft: arriva la partnership strategica

BT e Microsoft stringono una nuova partnership strategica per accelerare l’innovazione attraverso soluzioni di voice enterprise, sicurezza informatica e servizi dedicati all’industria in settori che vanno dal digital manufacturing alla salute, permettendo alle aziende nel Regno Unito e in tutto il mondo di tornare a crescere.

La partnership fornirà agli utenti dei servizi aziendali Microsoft gestiti da BT un’esperienza cliente eccezionale, integrando le applicazioni cliente di Microsoft a connettività e cyber security sicura e affidabile.

BT è già stata indicata come uno dei principali partner per lo sviluppo di Microsoft Operator Connect e di Operator Connect Conferencing. Il rinnovato accordo consentirà a BT di consolidare questa relazione e di offrire i propri servizi vocali gestiti a livello globale con il proprio marchio direttamente con Microsoft Teams, approccio che migliora ulteriormente la customer experience e crea nuove opportunità di crescita. Il numero degli utenti del servizio di collaboration Microsoft Teams gestito da BT è infatti quasi raddoppiato negli ultimi 12 mesi.

La partnership strategica poggerà sull’attuale portafoglio di servizi di sicurezza informatica di BT basati su tecnologia Microsoft. Vedrà le aziende portare avanti la progettazione e il lancio di una nuova generazione di servizi di sicurezza gestiti per abilitare e proteggere il moderno ambiente di lavoro collaborativo. BT lavorerà a stretto contatto con Microsoft per sviluppare proposte di sicurezza distinte per difendere sia le operazioni dei clienti nel cloud sia il loro patrimonio IT.

Sostenibilità e collaborazione sulle competenze digitali sono parte integrante della partnership. Le due aziende lavoreranno insieme per migliorare ulteriormente le credenziali di sostenibilità all’interno delle loro supply chain e uniranno le forze per promuovere le competenze digitali nelle comunità.

“Le due società sono in prima linea nell’innovazione delle piattaforme digitali globali e connettività, che porteranno la tecnologia e la comunicazione oltre i limiti”, ha detto Bas Burger, CEO di Global in BT e sponsor esecutivo della partnership. “Questa partnership garantirà che tutte le soluzioni di Microsoft funzionino ‘Best on BT’ e sosterrà gli impegni di entrambe le aziende per migliorare le competenze digitali nella comunità”.

Omar Abbosh, Corporate Vice President Industry Solutions di Microsoft, ha dichiarato: “La partnership annunciata oggi da Microsoft e BT è solo l’inizio di un entusiasmante viaggio condiviso di innovazione e collaborazione che plasmerà il futuro delle telecomunicazioni. BT può utilizzare gli strumenti cloud all’avanguardia di Microsoft per sviluppare nuovi servizi di comunicazione che soddisfino le esigenze e le richieste dei clienti di oggi. Allineando le nostre visioni su comunicazione, connettività, sicurezza e tecnologia digitale, Microsoft e BT sosterranno una crescita reale per le imprese di tutto il mondo”.