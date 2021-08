Couchbase debutta al Nasdaq

Couchbase, società leader di database moderni, ha ufficialmente fatto il suo debutto pubblico sul Nasdaq. L’azienda è quotata come “BASE” e ha iniziato le contrattazioni il 22 luglio 2021. Di seguito un commento di Matt Cain, CEO di Couchbase. A questo link, un blog firmato da Matt Cain con qualche dettaglio in più sul percorso di Couchbase verso l’IPO.

“Oggi rappresenta una tappa fondametale per Couchbase. I fondatori della nostra azienda hanno iniziato più di dieci anni fa a costruire una piattaforma progettata per risolvere le sfide più difficili dei nostri clienti in materia di database – dalla scala alla flessibilità, fino al deployment. Da allora ci siamo distinti come un’azienda che cresce insieme ai nostri clienti, prendendo in considerazione l’innovazione e la modernizzazione, e consentendo loro di costruire, gestire e far funzionare applicazioni mission-critical al massimo livello di scala e prestazioni. Con oltre 500 clienti in più di 50 paesi – tra cui molte delle più grandi imprese del mondo – non potrei essere più orgoglioso di celebrare il nostro debutto sul mercato pubblico. Voglio ringraziare i nostri dipendenti, che incarnano i nostri valori aziendali ogni giorno e rimangono impegnati a rendere il domani migliore di oggi. E un ringraziamento speciale ai nostri clienti, partner e investitori, per la loro fiducia in Couchbase e per aver reso possibile l’IPO di oggi. Oggi è un grande giorno, ricco di celebrazioni e orgoglio. Il nostro viaggio è ancora agli inizi e non vediamo l’ora di vedere cosa ci aspetta nel nostro prossimo capitolo” Matt Cain, CEO, Couchbase