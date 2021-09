Stormshield rafforza il suo impegno europeo e ottiene l’etichetta “Cybersecurity Made in Europe” da ECSO

Specialista europeo nel mercato della cybersecurity, Stormshield annuncia di aver ottenuto il marchio Cybersecurity Made in Europe assegnato dall’Alleanza per la fiducia digitale (ACN, con sede in Francia) membro fondatore di ECSO (European Cyber Security Organization).

Con il conseguimento di questo marchio, che promuove le aziende di sicurezza europee, Stormshield compie un ulteriore passo nel suo approccio verso una cybersicurezza europea di fiducia.

Incrementare la consapevolezza del valore strategico di aziende di cybersecurity europee affidabili

Questo marchio, assegnato alle società che sviluppano i loro prodotti e servizi in conformità con lo standard ENISA (Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica), comporta che l’azienda soddisfi numerosi criteri di sicurezza, tra cui requisiti relativi alla security-by-design, alla trasparenza, al principio del minimo privilegio (componente essenziale dei modelli Zero-Trust) o anche alla continuità aziendale. Per Stormshield, il conseguimento di questa etichetta, che ne certifica la sicurezza elevata, fa parte di un processo continuo di qualificazione e certificazione che il vendor conduce con le autorità europee.

“Cybersecurity Made in Europe” completa così l’elenco delle qualifiche di cui già godono le soluzioni Stormshield, come le approvazioni NATO Restricted o EU Restricted, le certificazioni EAL3 + e EAL4 + Common Criteria, ANSSI Security Visas e le qualifiche spagnole “Producto CCN Aprobado” e “Producto CCN Cualificado”.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto il marchio ‘Cybersecurity Made in Europe’ quale attestazione del nostro impegno nello sviluppo di prodotti e servizi affidabili allineati ai requisiti europei. Questo riconoscimento, che contribuisce alla creazione di un’Europa digitale forte, competitiva e sovrana, ci offre l’opportunità di differenziarci dagli attori non europei e aumenta considerevolmente la fiducia che i nostri utenti finali e i nostri partner ripongono in noi”, commenta Florian Bonnet, Direttore di Prodotto presso Stormshield.

Quale rappresentante dell’ecosistema della cybersecurity a livello europeo, ECSO mira a coordinare la protezione del mercato unico digitale europeo e, in sostanza, a sostenere lo sviluppo della sovranità digitale e dell’autonomia strategica dell’Europa.