SAP Fioneer: cresce l’offerta dei servizi finanziari di SAP

SAP ha annunciato il lancio mondiale di SAP Fioneer, una joint venture per il settore dei servizi finanziari (Financial Sector Industry, FSI) tra SAP e Dediq. Il lancio segue l’annuncio di costituzione della società dello scorso aprile fatto da SAP e Dediq, un investitore privato specializzato in tecnologie dell’informazione e business digitale.

La nuova nata amplia le soluzioni software per i servizi finanziari di SAP e sviluppa nuove soluzioni per supportare i clienti dei settori bancario e assicurativo in rapida evoluzione.

Un’altra pietra miliare di SAP nei servizi finanziari

Il go-live di SAP Fioneer segna un’altra importante pietra miliare nella lunga storia di successi di SAP nel mercato dei servizi finanziari. Più di 800 delle prime 1.000 banche e compagnie assicurative del mondo sono clienti SAP. SAP Fioneer si focalizzerà per accelerare l’innovazione nelle aree del core banking, core insurance e soluzioni finanziarie specifiche per il mondo FSI e per estendere il portafoglio di soluzioni SAP for Banking e SAP for Insurance per coprire i processi bancari e assicurativi in modo completo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Christian Klein, CEO e membro del comitato esecutivo, SAP: «Come succede in altri settori, anche le organizzazioni dei servizi finanziari devono trasformare il proprio business per tenere il passo della concorrenza. SAP Fioneer aiuterà a soddisfare le esigenze di rapidità, scalabilità ed efficienza dei costi delle aziende FSI attraverso l’innovazione del business digitale, la tecnologia cloud e soluzioni che coprono i processi bancari e assicurativi in modalità end-to-end. SAP ha una lunga esperienza di successo nel settore dei servizi finanziari e sono convinto che SAP Fioneer diventerà un fornitore globale leader di soluzioni e piattaforme software in questo ambito».

I plus della nuova offerta SAP Fioneer

La neonata realtà consente ai clienti di innovare e trasformare il proprio business combinando tecnologia d’avanguardia con competenze di sviluppo e una rete globale di clienti, partner e collaboratori. SAP Fioneer opererà in più di 10 paesi in Europa, America Latina e del Nord e nella regione Asia-Pacifico entro la fine del 2021. SAP continuerà a vendere e supportare le soluzioni SAP per la gestione delle informazioni aziendali e le soluzioni line-of-business ad aziende del settore finanziario e i clienti SAP rimarranno clienti SAP.

Per Dirk Kruse, CEO, SAP Fioneer: «I nostri clienti possono aspettarsi lo stesso elevato impegno a cui sono abituati, ma ora beneficeranno anche di nuove funzionalità. Le soluzioni di SAP Fioneer saranno basate su dati integrati e permetteranno ai clienti di spostare i processi FSI su SAP Business Technology Platform nel cloud. Siamo entusiasti di accelerare la trasformazione del business dei nostri clienti con soluzioni innovative che saranno sviluppate come parte delle soluzioni cloud di industry di SAP, tutte basate su tecnologie e applicazioni SAP».