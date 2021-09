7 modi per portare traffico al sito web della tua azienda

Il traffico sul sito web è una tattica di marketing fondamentale per la maggior parte delle imprese. Ottenere occhi sui tuoi servizi e prodotti è fondamentale, e il traffico del sito web significa spesso vendite. Internet è uno spazio gremito che sta diventando sempre più affollato, quindi può essere difficile distinguersi. Questi consigli dovrebbero aiutarti a catturare l’attenzione degli altri.

#1 Implementa il SEO

SEO sta per Search Engine Optimisation. Nella sua forma più elementare, significa utilizzare parole chiave, frasi e link building corretto in modo che il tuo sito si posizioni più in alto nei risultati dei motori di ricerca di Google. I benefici di un ranking più alto sono abbastanza ovvi, ma il SEO è più complesso di quanto possa apparire all’inizio. Tutto, dalle intestazioni alle dimensioni delle immagini, influisce sul tuo ranking, per cui le persone possono passare anni a imparare il SEO corretto.

#2 Usa l’IA

L’intelligenza artificiale è il futuro del web design, ma può fare la differenza oggi. Uno dei modi più comuni in cui le aziende usano l’intelligenza artificiale è quello di monitorare le loro liste di e-mail. L’IA può mettere ordine attraverso la tua lista di contatti e capire chi legge le tue email, per quanto tempo le legge e quali destinatari sono più impegnati. Questo, ovviamente, rende la campagna di marketing molto più mirata, facendo aumentare il traffico. Altre applicazioni includono i chatbot, l’analitica e persino il SEO.

3 Offri ricompense

I casinò online come www.vogliadivincere.it sono buoni esempi di questa pratica. Attireranno i clienti attraverso le loro porte virtuali con dei premi, come bonus di deposito o una serie di spin gratuiti. La maggior parte delle imprese può fare la stessa cosa, magari usando un campione di prodotto gratuito o un modello di abbonamento a prezzo inferiore per i nuovi clienti. Naturalmente, una volta che hai incoraggiato un cliente ad iscriversi, l’enfasi si sposta sul mantenerlo contento del servizio.

4 Non trascurare il marketing tradizionale

Le aziende si concentrano giustamente sulle nuove forme di marketing come i social media e il PPC, ma i metodi della vecchia scuola rimangono importanti. Le newsletter via e-mail sono un modo fantastico per raggiungere i potenziali clienti, se usate correttamente. Se il tuo sito web serve un business locale, puoi tornare completamente alle basi con volantini affissi alle porte e anche campagne di marketing su strada. Questi potrebbero non sembrare così tecnologicamente aggiornati, ma rimangono comunque efficaci.

5 Scrivi guest blog

I post diguest blogging post ti danno la possibilità di raggiungere un pubblico completamente nuovo. Scrivendo un blog sul sito di qualcun altro si puoi comunicare con i suoi follower, spingendo i visitatori verso il tuo sito. I guest blog hanno l’ulteriore vantaggio di darti tempo e spazio. Gli annunci sui social media, per esempio, sono brevi quasi per standard. Un guest blog ti dà la possibilità di spiegare cosa stai offrendo, perché è utile e perché un potenziale cliente lo vorrebbe.

6 Lavora con gli influencer

Un influencer dei social media è semplicemente qualcuno con tantissimi follower. Queste persone sono considerate degne di fiducia e i loro follower accettano spesso le loro raccomandazioni di prodotti/servizi. Gli influencer ti faranno pagare una tassa per apparire sul loro feed, e questa tassa varierà a seconda di quanti follower hanno. Fai la tua ricerca e trova un influencer che si adatti alla tua nicchia (i follower respingono le pubblicità che sembrano irrilevanti). Questo tipo di pubblicità può fruttare molto.

7 E infine… concentrati sul valore

Portare traffico al sito web della tua azienda non è l’obiettivo finale. Molti imprenditori credono erroneamente che enormi volumi di traffico si traducano naturalmente e senza soluzione di continuità in iscrizioni, acquisti e clienti abituali, ma non è proprio così. Assicurati che il tuo sito web offra valore, sia in termini di contenuti che di servizi. Dai ai clienti una ragione per rimanere sul tuo sito e una ragione per fare il passo aggiuntivo di iscriversi. Il valore assume molte forme, ma se ci si concentra su ciò che si può fare per il cliente (non il contrario), si dovrebbe essere ben posizionati e trasformare il traffico in clic.