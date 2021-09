Giochi online, la quantità supera la qualità. Serve un’inversione di tendenza

Il mercato del gambling online è in piena dinamicità. Ma con ritmi di produzione come quelli odierni è lecito chiedersi se a contare sia di più la qualità del prodotto o la sua quantità. Una risposta tutt’altro che scontata, in un contesto dove la quantità ha preso repentinamente il sopravvento rispetto a qualche anno fa. Oggi si è passati alla produzione spropositata di titoli, pubblicati a cadenza quasi giornaliera.

Tutto offerto velocemente e su misura per i giocatori in un contesto come quello italiano che ha oggi ben otto laboratori di certificazione convenzionati con Adm. Sono tutti laboratori adibiti ai processi di verifica di conformità. I vantaggi ci sono, ma i rischi sono altrettanto chiari, soprattutto per le software house di slot machine.

Non si registrano grossi problemi tra i giocatori, ma questa crescita eccessiva potrebbe portare dei deficit strutturali. Ciò significa soprattutto vivere con più difficoltà lo sviluppo di un prodotto, rendendo più frequenti operazioni di “re-skin” di giochi e slot machine. Ciò avrebbe un impatto negativo sull’innovazione per via del tempo dedicato allo sviluppo di gioco. Il rischio è che ne risentano gli operatori.

Una recente analisi ha evidenziato come le prestazioni massime dei giochi siano diminuite negli ultimi anni. Un continuo rilascio di titoli ha prodotto una riduzione del prezzo e del tempo disponibile per la messa a punto del prodotto. Ciò influisce anche sulla qualità dei giochi offerti.

Un rischio potenziale per i grandi brand che, come l’operatore di gioco Starcasinò, hanno fatto dell’equilibrio tra quantità e qualità la chiave per il loro successo. Si tratta dell’operatore leader del mercato italiano, che non a caso vanta le migliori collaborazioni in tema di giochi. Ora arricchiti da una trama che aiuta ad aumentare la vischiosità e sviluppare relazione tra giocatori e nuovi giochi. L’eccessiva produzione potrebbe penalizzare la qualità di operatori di questa fattura.

Occorre dare risposte, nel minor tempo possibile e con rapidità: il gioco, nel prossimo futuro, potrebbe subire un’altra svolta. Dettagli, questi, con cui fare i conti.