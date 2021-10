IRIDEOS annuncia il nuovo Data Center Avalon 3

IRIDEOS, il polo ICT italiano dedicato ad aziende e Pubbliche Amministrazioni, annuncia la realizzazione del nuovo Data Center Avalon 3, un’estensione dell’Avalon Campus, il più grande punto di interconnessione Internet italiano. L’operazione consentirà a IRIDEOS di realizzare un Data Center tecnologicamente all’avanguardia e sostenibile sotto il profilo ambientale e avrà lo scopo di offrire ad aziende, operatori e alla PA un accesso privilegiato al centro della rete Internet italiana e a servizi digitali avanzati grazie al collegamento con le sale dell’Avalon Campus in via Caldera. Il progetto prende il via a meno di un anno dall’apertura del Data Center Avalon 2.

Localizzato all’interno del Comune di Milano, nell’area a maggiore densità di Data Center e di Fibra ottica, Avalon 3 è a poco più di 4 Km dall’Avalon Campus in via Caldera, a cui è collegato con un grande numero di fibre ottiche su percorsi fisici differenziati.

Grazie alla moderna architettura di interconnessione, in Avalon 3 i clienti potranno collegarsi con gli oltre 165 Carrier, OTT, cloud provider e piattaforme di content delivery già ospitate nelle altre sale dell’Avalon Campus, come se fossero in un’unica sala estesa.

Il nuovo e più grande Data Center, che sarà disponibile per i clienti a partire da luglio 2022, si estende su una superficie complessiva di oltre 3.500 m2. Con una capacità di 500 rack e 3,2 MW di potenza, potrà ospitare gli apparati o anche interi Data Center dei clienti, che qui potranno anche accedere ai cloud pubblici o costruire architetture cloud ibride per accelerare i propri processi di digitalizzazione.

Si tratta di un polo iperconnesso che con Avalon 2 e con le sale di Avalon Campus in via Caldera costituisce un unico Data Center virtuale, esteso per circa 13.000 m2 con una capacità complessiva di oltre 2.600 rack.

Data Center Avalon 3, interconnesso e sostenibile

Avalon 3 è progettato secondo i più avanzati standard tecnologici e ai massimi livelli di continuità operativa, sicurezza e resilienza riconosciuti a livello internazionale (Rating 4 – ANSI/TIA, Tier IV – Uptime Institute). Lo stesso edificio in cui sorgerà il Data Center è certificato secondo lo standard LEED Gold (LEED Core & Shell Gold), che garantisce non solo la sostenibilità dal punto di vista del consumo energetico e idrico ma anche la qualità ecologica degli ambienti, delle risorse e dei materiali impiegati nel processo di realizzazione.

Alimentato al 100% da energia rinnovabile, Avalon 3 è progettato per utilizzare anche risorse idriche per il raffreddamento delle sale in modo ecosostenibile. Un aspetto che contribuirà a mantenere l’efficienza energetica del Data Center a un PUE target di 1,3 nel pieno rispetto del Patto europeo per i “Climate Neutral Data Center” a cui IRIDEOS ha aderito.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Danilo Vivarelli, Amministratore Delegato di IRIDEOS: «I Data Center e il cloud, pilastri della Digital Decade europea e al centro delle strategie del PNRR italiano, sono cruciali per lo sviluppo dell’economia digitale. Abbiamo deciso di investire ancora nel potenziamento del nostro Avalon Campus realizzando un nuovo Data Center sostenibile e all’avanguardia, Avalon 3, che insieme ad Avalon 2 e agli spazi dell’Avalon Campus in via Caldera, costituisce un unico polo iperconnesso italiano, un’infrastruttura strategica a servizio della digitalizzazione delle aziende e delle Pubbliche Amministrazioni».