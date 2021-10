Executive Skill Lab: focus sulla sicurezza IT

Nessun sistema informatico è sicuro: una verità confermata più volte dai recenti attacchi subiti da Regione Lazio, ERG, Salini e Accenture. Per tale motivo è importante sviluppare nuove visioni e strategie, aggiungendo le competenze necessarie, per gestire le informazioni aziendali in modo resiliente. Con questo obiettivo, il 30 novembre 2021 partirà l’Executive Skill Lab “Resilient Information Manager”, organizzato da Luiss Business School in collaborazione con il Gruppo Innovery, multinazionale italiana specializzata in soluzioni innovative nel settore ICT, con focus sulla sicurezza informatica.

L’esperienza formativa mira a introdurre nel bagaglio professionale dei manager di oggi e di domani una nuova visione strategico-organizzativa, che consenta loro di gestire le nuove e complesse sfide inerenti alla gestione e valorizzazione delle informazioni attraverso la governance della sicurezza in rete. L’obiettivo ultimo è evitare o ridurre gli impatti di quel rischio informatico che oggi caratterizza la gestione aziendale in ogni ambito.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Pamela Pace, Direttrice Generale di Obiectivo, società controllata dal Gruppo Innovery: «La digitalizzazione è un amplificatore unico per il business di ogni azienda in assenza del quale oggi è sempre più difficile competere sul mercato. Tuttavia questo comporta alcuni “nuovi” rischi, quelli informatici, che è necessario conoscere e gestire a tutti livelli dell’organizzazione: il Resilient Information Management Executive Skill Lab punta a fornire una visione chiara di questi rischi e le regole di base per un’efficace governance della sicurezza in rete, soprattutto per quei manager che si possono definire “non addetti ai lavori” ma che sono parte attiva nella “difesa aziendale”».

Per Enzo Peruffo, Associate Dean for Education e Director of MBA & Executive Education Luiss Business School: «Grazie all’utilizzo di strumenti didattici innovativi e all’avanguardia, offriamo ai partecipanti un’esperienza formativa flessibile e dinamica che mira a fornire le competenze che il momento storico richiede. Oggi le aziende hanno bisogno sempre più di personale qualificato e specializzato che sappia affrontare le sfide del presente e anticipare quelle del futuro. Ed è questa premessa che muove l’attività di Luiss Business School, da sempre».

Metodologia didattica del Resilient Information Management Executive Skill Lab

La metodologia didattica è il risultato della combinazione di strumenti didattici innovativi e all’avanguardia che rendono flessibile l’esperienza formativa tramite la costruzione di un percorso di apprendimento blended.

I partecipanti saranno coinvolti nella didattica sia in persona, che in sessioni di formazione off campus sincrone. In entrambi i casi, potranno interagire con i docenti sulle tematiche oggetto del corso scelto, attraverso laboratori, esercitazioni, simulazioni, role play, discussione di business case e best practice.