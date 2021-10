Il futuro del cloud, tra smart city e ottimizzazione delle realtà aziendali

Si fanno spesso delle previsioni sul futuro della tecnologia e delle innovazioni che riguardano questo settore. Si parla di internet, di smart home, di come le tecnologie stanno rivoluzionando il nostro modo di vivere la quotidianità. Una delle innovazioni che sperimentiamo ormai ogni giorno è quella del cloud computing, che è diventata sempre più qualcosa di inseparabile dalle azioni che compiamo quotidianamente. Proprio per questo motivo parlare di cloud come di un’innovazione completamente autonoma non è così semplice come si possa pensare. Proprio la tecnologia del cloud è stata adottata in maniera sempre più veloce, sia da parte dei consumatori che per quanto riguarda le varie realtà aziendali, anche nel nostro Paese.

Sempre più realtà si affidano al cloud

Come abbiamo visto, parlare di tecnologia e di innovazione vuol dire essere maggiormente consapevoli di come queste ultime stanno trasformando la nostra vita quotidiana. Ci riferiamo non solo alle promozioni siti casino. La tecnologia, infatti, sta modificando le nostre abitudini in maniera notevole in moltissimi aspetti della vita quotidiana.

Il cloud rappresenta proprio una di queste modifiche nella realtà di ogni giorno. Sempre più persone si affidano alla nuvola, con delle proposte che diventano costantemente personalizzate, capaci di tenere conto delle necessità di tutte le realtà, non solo di quelle aziendali, ma anche di quelle degli altri utenti. In tutte le situazioni è possibile avere sempre a disposizione delle infrastrutture semplici da utilizzare e sempre veloci.

Il cloud e l’interazione con le smart city

Il cloud rappresenta quindi un’innovazione della quale ormai non possiamo più fare a meno. Basti considerare il rapporto di questa tecnologia con quelle che vengono definite smart city. Le città, infatti, assumono sempre più un carattere intelligente e questo ovviamente porta alla necessità di una maggiore produzione di dati e di informazioni, che devono necessariamente essere analizzate, dopo un’attenta fase di archiviazione.

Le tecnologie che sempre più diventano smart dialogano costantemente con il cloud, per uno scambio continuo di dettagli che può favorire la vita quotidiana, anche nel senso dell’ottimizzazione. Tutto entra a far parte della vita di ogni giorno, a partire dall’utilizzo dei mezzi per spostarsi in città, passando per i luoghi che hanno il compito di produrre energia. L’obiettivo è quindi quello di favorire la creazione e lo sviluppo di città smart, per le quali le stime indicano che sarà il 68% della popolazione del mondo a vivere in questi luoghi in un futuro che non si delinea come molto lontano.

I vantaggi del cloud per le aziende

Ma la tecnologia del cloud è diventata sempre più importante anche per le aziende. È infatti un’innovazione che è in grado di rimuovere tutte le barriere, sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda la digital transformation. Anche le imprese più piccole, che non possono a volte contare su notevoli investimenti, hanno comunque l’opportunità di affacciarsi al mondo delle nuove tecnologie con le pratiche soluzioni cloud.

Il cloud ha un impatto molto importante nei confronti delle modifiche che è possibile effettuare ad un’attività aziendale, anche nel corso delle strategie e delle attività di produzione. Uno dei vantaggi di questa tecnologia è quella rappresentata dalla rapidità nella possibile correzione delle azioni intraprese quotidianamente.

E le aziende continueranno ad attuare un rapido processo di trasformazione nel corso del tempo, anche grazie alle opportunità offerte dal cloud. Un recente rapporto indica ad esempio che il mercato dei servizi di cloud pubblico è aumentato nel corso di un solo anno del 17,5% e sta continuando ad accrescersi nel tempo, non mostrando alcun segno di riduzione.

Condividere le informazioni è quindi essenziale e il futuro del cloud può essere racchiuso proprio all’interno di questo principio: in tempo reale è possibile agire per attuare un processo di riduzione dei costi e di ottimizzazione dei tempi, all’interno di qualsiasi realtà aziendale.