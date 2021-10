NAGSF conferma l’incarico a Sirti Digital Solutions

A Sirti Digital Solutions, hub di innovazione nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di rete, è stata assegnata l’opzione per il secondo anno consecutivo il contratto con NATO Alliance Ground Surveillance Force (NAGSF) per la quale gestirà in toto la manutenzione di un’ampia gamma di servizi e sistemi tecnologici presso la base militare di Sigonella (Catania-Gela località Lentini).

Sirti avrà in particolare la responsabilità degli impianti elettrici, meccanici e speciali (Building Management System, Safety & Security).

La collaborazione di Sirti con NATO è decennale. Al quartier generale di Lago Patria (fraz. di Giugliano), che ospita una base militare estesa su 32.000 mq, Sirti ha realizzato tutti gli impianti tecnologici integrati con un sistema di supervisione e controllo insieme all’infrastruttura di networking e un data center tecnologicamente avanzato a supporto nelle missioni critiche della NATO. Sirti ha in carico la manutenzione di tutta l’infrastruttura tecnologica della base di Lago Patria fino al 2026.

Come sottolineato in una nota ufficiale rilasciata alla stampa da Benedetto Di Salvo, responsabile della business unit Digital Solutions di Sirti: «Siamo particolarmente orgogliosi e soddisfatti del posizionamento di Sirti nell’ambito delle attività strategiche della NATO. È una collaborazione che si protrae con successo da anni e si basa sulla nostra expertise e sulle nostre capacità tecniche-operative».