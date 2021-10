Competenza Reti per la digitalizzazione di SugarMusic

Reti, tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, supporta SugarMusic nel processo di trasformazione digitale attraverso l’adozione e la customizzazione di soluzioni volte ad ottimizzare la gestione dei processi e delle risorse aziendali.

Intraprendere un percorso di digitalizzazione per un’impresa implica una costante progressione e integrazione dei sistemi aziendali, del capitale umano e delle procedure in essere. L’adozione di una soluzione ERP (Enterprise Resource Planning) è il passo decisivo da compiere per le aziende che vogliono semplificare e ottimizzare i propri processi di business.

In quest’ottica Reti ha messo a disposizione di SugarMusic, il principale operatore discografico italiano indipendente e uno dei maggiori editori musicali italiani sul mercato nazionale ed europeo, le competenze e le conoscenze legate al mondo ERP, frutto delle esperienze di gestione progettuale maturate in diversi ambiti tecnologici, tra cui quelle legate a TeamSystem, lo specialista italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, di cui Reti è Partner.

Per far fronte all’esigenza del cliente di avere un prodotto che si integrasse con le necessità dei diversi comparti aziendali e che, allo stesso tempo, possedesse un’alta capacità di adattamento e personalizzazione, Reti ha implementato la soluzione gestionale TeamSystem Enterprise, fornendo all’azienda uno strumento di gestione dei processi aziendali e delle informazioni, semplice da utilizzare e a supporto del business. Per garantire la massima integrabilità e usabilità per tutte le Direzioni aziendali coinvolte, Reti ha inoltre dedicato particolare attenzione all’attività di training e supporto al cliente.

L’attività predisposta, oltre all’ottimizzazione dei processi e delle risorse, garantisce a SugarMusic una maggior collaborazione e produttività, frutto delle informazioni accessibili in real time e in sicurezza.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti: «Siamo entusiasti di aver affiancato SugarMusic nella definizione del loro percorso di digitalizzazione ottimale. La consulenza strategica e tecnica che offriamo ai nostri clienti è il frutto delle esperienze e delle soluzioni che abbiamo vissuto e provato in prima persona. Offrire le soluzioni made in Italy di TeamSystem, di cui siamo Partner System Integrator, ha origine dalla scelta fatta di adoperarle all’interno della nostra stessa realtà. Sostituire e innovare le tecnologie in essere, porre attenzione alle caratteristiche e alle esigenze dei propri clienti, scegliere partner affidabili e innovativi, sono elementi cruciali per dare la giusta armonia ai processi di digitalizzazione».