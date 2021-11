Pratiche DevOps e SRE, l’adozione non decolla

Dynatrace ha annunciato i risultati di un sondaggio globale indipendente condotto da Coleman Parkes su 1.300 leader di sviluppo e DevOps, che ha rivelato le principali sfide che le organizzazioni stanno affrontando nel tentativo di tenere il passo con la domanda di innovazione digitale. La ricerca ha messo in luce che adottare pratiche DevOps e SRE è fondamentale per accelerare il rilascio di servizi digitali di alta qualità. Tuttavia, team isolati, approcci manuali e strumenti sempre più complessi rallentano l’innovazione e rendono i team più reattivi che proattivi, ostacolando la loro capacità di generare valore per l’azienda.

Lo studio globale per il 2021, Deep Cloud Observability and Advanced AIOps are Key to Scaling DevOps Practices, è disponibile per il download qui.

La ricerca rivela:

Maggiore pressione per rilasci più rapidi . In media, le organizzazioni prevedono di aumentare la frequenza dei rilasci software del 58% nei prossimi due anni.

. In media, le organizzazioni prevedono di aumentare la frequenza dei rilasci software del 58% nei prossimi due anni. Le richieste di rilasci più rapidi mettono a rischio la qualità . Quasi un quarto degli intervistati (22%) ammette di essere spesso sotto pressione per soddisfare la domanda di un’innovazione più rapida da dover sacrificare la qualità del codice.

. Quasi un quarto degli intervistati (22%) ammette di essere spesso sotto pressione per soddisfare la domanda di un’innovazione più rapida da dover sacrificare la qualità del codice. Quasi tutti concordano che la metodologia DevOps è fondamentale per ottenere velocità e qualità . Il 98% degli intervistati afferma che estendere la metodologia DevOps a più applicazioni è fondamentale per la trasformazione digitale e l’ottimizzazione dell’esperienza del cliente.

. Il 98% degli intervistati afferma che estendere la metodologia DevOps a più applicazioni è fondamentale per la trasformazione digitale e l’ottimizzazione dell’esperienza del cliente. Le attività manuali sono un ostacolo all’accelerazione dell’innovazione tramite DevOps . Più di un quarto (27%) del tempo dei team DevOps viene speso in attività CI/CD manuali, il che riduce il tempo dedicato all’innovazione.

. Più di un quarto (27%) del tempo dei team DevOps viene speso in attività CI/CD manuali, il che riduce il tempo dedicato all’innovazione. L’estensione di AIOps al ciclo di distribuzione del software è fondamentale. Il 79% degli intervistati afferma che l’estensione di AIOps oltre i casi d’uso tradizionali svolgerà un ruolo fondamentale nel successo futuro delle pratiche DevOps e SRE.

Il 79% degli intervistati afferma che l’estensione di AIOps oltre i casi d’uso tradizionali svolgerà un ruolo fondamentale nel successo futuro delle pratiche DevOps e SRE. Una piattaforma unificata è al centro del successo dell’approccio DevOps. Il 74% degli intervistati afferma che in futuro l’osservabilità end-to-end sarà essenziale per la metodologia DevOps e il 71% degli intervistati afferma che una piattaforma unificata che integri perfettamente le loro toolchain sarà fondamentale per scalare l’approccio DevOps oltre un singolo progetto pilota.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Andreas Grabner, Director of Strategic Partners di Dynatrace: «Nell’era iper-digitale di oggi, le organizzazioni devono fornire innovazione più velocemente che mai. Le pratiche DevOps e SRE sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo, ma le organizzazioni stanno faticando a ottimizzarle per ottenere la massima velocità, qualità e affidabilità. I team di sviluppo DevOps e SRE sono ancora alle prese con processi manuali che richiedono tempo, una cultura a silo in cui manca una connessione fra i team e un’esplosione di alert provenienti dagli strumenti di monitoraggio che ostacolano i loro sforzi per accelerare la trasformazione digitale. Per superare queste sfide, le organizzazioni hanno bisogno di una soluzione più intelligente che combini osservabilità end-to-end, informazioni precise e automazione continua. Questo aiuterà i team a lavorare insieme in modo più efficace e a fornire costantemente software di alta qualità in modo più rapido ed efficiente».