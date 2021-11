Al via “Consultant4Innovation”, il percorso di alta formazione di Umana per consulenti gestionali SAP Business One

Prenderà avvio il 29 novembre la “Consultant4Innovation”, l’Academy di Alta Formazione di Umana dedicata ai giovani talenti dedicata alle aziende partner SAP Business One.

Sono sempre di più le imprese innovative che necessitano di una guida verso l’innovazione e la digitalizzazione dei processi di business integrati in base a specifiche metodologie.

Il consulente gestionale certificato da SAP è una figura professionale altamente specializzata, in grado di scegliere, integrare e ottimizzare diverse tecnologie in base alle specifiche necessità delle aziende, alle strategie di business adottate e a una visione sugli sviluppi futuri.

L’emergenza sanitaria ha accelerato la richiesta di digitale da parte delle aziende e ha cambiato sensibilmente il mercato del lavoro definendo nuove professioni, nuovi percorsi formativi e reinterpretando le competenze su cui puntare per trovare lavoro. La trasformazione che le aziende stanno affrontando per diventare imprese intelligenti, resilienti e sostenibili deve essere sostenuta da una combinazione armoniosa di professionisti con specifiche competenze ed esperienze su progetti innovativi e da giovani talenti capaci di portare nuove idee e conoscenze maturate nei loro percorsi di studi.

Per questo motivo, il percorso Consultant4Innovation è stato disegnato con una particolare attenzione a tecniche di project management e alla capacità di “stare” sui progetti.

I candidati che avranno l’opportunità di entrare in questo percorso, affronteranno un’esperienza stimolante e di crescita, saranno coinvolti nei processi aziendali e potranno contribuire a ottimizzarne le funzioni di business attraverso soluzioni informatiche innovative. Al termine del percorso, le competenze acquisite saranno qualificate attraverso la certificazione SAP Business One application.

“In un periodo caratterizzato da un dinamismo mai visto prima, dove l’unica vera certezza è il cambiamento, acquisire competenze in ambito digitale per un giovane significa assicurarsi una prospettiva di carriera professionale gratificante. Siamo lieti di lavorare con Umana e i nostri Partner al programma Consultant4Innovation che offre ai giovani una solida e sicura transizione dalla formazione al lavoro, e alle aziende che sapranno trarre il meglio dai nuovi talenti una continuità di trasformazione e innovazione”, ha dichiarato Adriano Ceccherini, Direttore Midmarket e Canale, SAP Italia e Grecia.

“Le competenze digitali – ha aggiunto Maria Raffaella Caprioglio, presidente Umana – sono oggi un driver fondamentale per accedere ad un mercato del lavoro sempre più evoluto e competitivo. Ed è per questo che Umana e SAP, attraverso una progettazione coordinata, avviano percorsi come Consultant4Innovation, insistendo su un modello formativo capace di generare nuovo valore per i giovani e per le aziende dell’ecosistema fornendo ai giovani talenti competenze di natura tecnica orientata ai nuovi modelli di business delle imprese”.

Le selezioni per accedere all’Academy sono rivolte a diplomati e laureati con curriculum di tipo tecnico funzionale (o diplomati ITS). Il CV ideale è quello di laureati in discipline Economiche, Statistica o Ingegneria Gestionale. La predisposizione al ruolo e l’interesse verso il settore sono fondamentali e persone laureate in matematica, fisica o altre ingegnerie rappresentano un’ottima base di partenza.

Le attitudini fondamentali sono: senso di responsabilità, desiderio di imparare costantemente, capacità di ascolto delle esigenze dei clienti, motivazione e un forte orientamento al risultato,

In altre parole, questo specialista possiede una naturale propensione alle sfide, motivazione e passione per il mondo delle tecnologie informatiche, attitudine alla gestione della pianificazione, al lavoro in team e ai rapporti interpersonali. La conoscenza della lingua inglese, consolidata attraverso soggiorni all’estero, costituirà un elemento importante in fase di selezione.

La ricerca è attiva su tutta Italia, l’onboarding è previsto presso aziende Partner SAP nelle province di Milano, Monza Brianza, Ancona, Padova, Verona, Roma.

Per maggiori informazioni e per candidarsi: informatica@umana.it.