Oracle Cloud Infrastructure scala la classifica di Gartner

Gartner ha attestato il valore crescente di Oracle Cloud Infrastructure.

È, infatti, di pochi giorni fa la pubblicazione di una serie di Gartner Solution Scorecard dedicati all’offerta infrastrutturale, di piattaforma e di funzionalità critiche per le infrastrutture cloud.

I tre report in questione – 2021 Gartner Solution Scorecards for Integrated infrastructure-as-a-service (IaaS) and platform-as-a-service (PaaS), 2021 Critical Capabilities for Cloud Infrastructure and Platform Services (CIPS) e il 2021 Gartner Magic Quadrant for CIPS analizzano i principali fornitori di soluzioni infrastrutturali in cloud.

Rispetto alle precedenti rilevazioni Oracle Cloud Infrastructure ha migliorato notevolmente le sue posizioni.

Il risultato generale di Oracle rispetto a tutti i criteri presi in considerazione è salito dal 74% al 90% , con punteggi pari al 100% per le capacità di calcolo e di storage, per il networking e per l’offerta di infrastrutture software (che include ad esempio il Database as a Service)

, con punteggi pari al per le capacità di calcolo e di storage, per il networking e per l’offerta di infrastrutture software (che include ad esempio il Database as a Service) Il punteggio complessivo di Oracle Cloud Infrastructure per il 2021 è del 78% , rispetto al 62% rilevato nel 2020

, rispetto al 62% rilevato nel 2020 OCI ha ottenuto risultati migliori per tutti i criteri e casi d’uso considerati nella scorecard 2021 delle Critical Capabilities for CIPS (Cloud Infrastructure and Platform Services).

Non solo: nel Gartner Magic Quadrant for CIPS Oracle si è posizionata meglio sia per i criteri che riguardano la capacità di esecuzione, sia per la completezza di visione.

Questi dati assumono un valore ancora più importante perché giungono a chiusura di un anno complesso, e dimostrano come – nonostante le sfide poste dalla perdurante pandemia globale – Oracle abbia saputo continuare a portare avanti il suo percorso di sviluppo, e lo testimoniano le centinaia di servizi e funzionalità aggiunte all’offerta.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Fabio Spoletini, SVP Cloud South-EMEA & EMEA Large Deals di Oracle: «Questo risultato premia l’impegno dell’ultimo anno, che si è focalizzato sugli elementi chiave per accelerare il percorso verso il cloud delle imprese, quali che siano le loro esigenze e dimensioni. Abbiamo introdotto servizi per semplificare la migrazione dei carichi di lavoro più critici su una piattaforma che è progettata per offrire performance pari o superiori a una implementazione on-premise, con bassa latenza e grande supporto per ogni tipo di richiesta di elasticità e scalabilità. Nuovi servizi, soluzioni autonome, una posizione sulla cybersecurity ancora più solida sono le basi su cui la nostra roadmap evolverà anche in futuro: continuando in parallelo a sviluppare il supporto per il mondo ibrido e multicloud grazie all’ampliamento delle nostre Cloud Region: dall’inizio dell’anno ne abbiamo aggiunte 8, che presto saranno 9 con l’apertura di quella italiana a Milano».