Gli hacker? Approfittano di weekend lunghi e vacanze

Tutti amano i weekend lunghi e i giorni festivi, ma queste date speciali sono segnate anche sul calendario degli hacker. Una volta che un aggressore riesce ad ottenere accesso a una rete aziendale, durante le vacanze avrà più tempo per diffondere l’attacco, perché gli uffici sono vuoti, rendendo più facile per loro passare inosservati. Check Point Software mette in guardia sui pericoli informatici a cui andiamo incontro quando le aziende, gli uffici abbassano la guardia durante weekend lunghi e festività.

FBI e CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) hanno già avvertito di pericoli simili dopo gli attacchi su larga scala di quest’anno negli Stati Uniti. Il 4 luglio, giorno dell’indipendenza, Kaseya, IT management software company per Managed Service Provider, ha subito un grave attacco che ha colpito 1.000 aziende, con vittime identificate in almeno 17 Paesi.

Il devastante cyberattacco a Colonial Pipeline, azienda che fornisce circa il 45% di carburante in tutta la costa orientale degli Stati Uniti, è avvenuto durante il weekend della festa della mamma. Il risultato di questo attacco ransomware? L’azienda è stata costretta a bloccare il business as usual per affrontare la minaccia. Invece, il venerdì del weekend del Memorial Day, il gigante JBS è stato costretto a pagare l’equivalente di 11 milioni di dollari in Bitcoin come riscatto per rimediare a un attacco informatico.

Durante il periodo delle vacanze o dei weekend lunghi, le aziende spesso lavorano con un team ridotto, quindi con meno personale per tenere d’occhio qualsiasi tipo di incidente. Questo rende più facile per gli hacker operare in diversi modi: da un lato, permette al ransomware di essere distribuito prima che qualcuno se ne accorga e, dall’altro, provoca maggiori diffcoltà durante le operazioni di risposta, soprattutto se i team IT di chi è stato colpito non sono disponibili per rispondere. Questo, a sua volta, potrebbe aumentare le possibilità che una richiesta di riscatto venga pagata.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marco Fanuli, Security Engineer Team Leader, di Check Point Italia: «I weekend lunghi creano le perfette condizioni per gli hacker. È necessario prendere in considerazione il fatto che, in quei momenti, tutto è ‘paralizzato’, così una volta che i criminali hanno accesso alla rete, c’è molto più tempo per estendere l’attacco e raggiungere un gran numero di computer e i loro dati. Questo è uno dei motivi per cui è essenziale avere una buona strategia di prevenzione e non aspettare che il danno sia già fatto prima di affrontare il problema».

Consigli per proteggere un’azienda da un cyberattacco