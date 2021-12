Centro Computer e ITsMine insieme per la protezione dei dati

Centro Computer – Gruppo Project, società di consulenza specializzata in prodotti, servizi e soluzioni IT per le aziende, e ITsMine, società israeliana specializzata in Next Generation Data Protection, hanno siglato un accordo di collaborazione per la commercializzazione di Beyond DLP, soluzione altamente automatizzata in grado di bloccare gli accessi anomali ai dati aziendali.

ITsMine è una giovane azienda fondata nel 2017 da un gruppo di esperti IT, con l’obiettivo di offrire un nuovo approccio unico e proattivo alla Data Protection. La start-up ha sviluppato Beyond DLP, una soluzione innovativa che consente di controllare i dati ovunque essi siano senza bisogno di data classification, che si avvale di soluzioni plug and play basate su Intelligenza Artificiale, Machine Learning e tecniche di deception per effettuare controlli sui vettori degli attacchi con un approccio decisamente innovativo al problema.

Beyond DLP usa l’Intelligenza Artificiale per proteggere i dati più sensibili, tramite un agente artificiale preposto al controllo, che permette alla piattaforma di riconoscere le attività anomale dei collaboratori e di prevenire perdite dei dati. Si tratta di uno strumento di protezione dalle minacce interne ed esterne, che differenzia i vettori di attacco gestendoli automaticamente, senza influire sulla produttività dei dipendenti.

Grazie all’accordo sottoscritto, Centro Computer – Gruppo Project integrerà la propria offerta di servizi gestiti per le aziende con uno strumento agile e innovativo, adatto alle esigenze di aziende di ogni dimensione, in risposta a una domanda in forte crescita di soluzioni per la protezione del dato. Beyond DLP, inoltre risponde ai dettami legali e normativi in essere (GDPR), che richiedono tracciamenti precisi da esibire in caso di contenzioso legale.

“La funzionalità del dato è ormai imprescindibile per le aziende, che ad essa devono dedicare maggiore focus se vogliono essere protagoniste consapevoli della trasformazione digitale – spiega Stefano Volpi, VP Sales per l’Europa di ITsMine. – Centro Computer ha fatto suo questo concetto quando ancora questo tipo di problematica non riempiva le pagine dei quotidiani. Siamo lieti che sia stata prontamente compresa la forte innovazione insita in Beyond DLP e che le nostre aziende abbiano avviato una stretta e proficua collaborazione”.

“Siamo molto soddisfatti della partnership siglata con ITsMine e di poter offrire Beyond DLP tra i nostri servizi Managed Service Provider (MSP) – è il commento di Roberto Vicenzi, Amministratore Delegato e Digital Innovation Manager di Centro Computer –, Questa soluzione mette a disposizione delle aziende nostre clienti una tecnologia integrata e proattiva a salvaguardia della proprietà intellettuale e della reputazione e in grado di evitare interruzioni operative e perdite finanziarie”.