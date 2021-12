Axiante supporta di CFO con OneStream Software

Axiante, Business Innovation Integrator che supporta le aziende, locali e internazionali, nella trasformazione digitale, ha annunciato una partnership strategica con OneStream Software per rivoluzionare i processi di Corporate Performance Management (CPM) per le organizzazioni complesse di tutto il mondo. La partnership consente di abbinare un software conosciuto sul mercato e una lunga esperienza di implementazione, portando efficienza negli uffici dei Chief Financial Officer (CFO).

Nello specifico, OneStream offre una piattaforma unificata, che semplifica e permette di allineare consolidamento finanziario, pianificazione, rendicontazione, analisi e qualità dei dati finanziari. Ancota OneStream promette di eliminare i rischi e le complessità derivanti dall’integrazione dei dati, dalla loro validazione e dalla riconciliazione contabile di molteplici prodotti, applicazioni o moduli, facendo delle suite CPM non integrate un retaggio del passato.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marcello Visalli, Partner e Leader della Business Unit Stream di Axiante: «In Axiante ogni giorno supportiamo la funzione Finance & Operations, creando un valore concreto per le aziende attraverso il miglioramento dei processi, la potenza del digitale e l’automazione. La partnership con One Stream ci consente di unire alla nostra expertise finanziaria e tecnologica le funzionalità uniche di una piattaforma performante di Intelligent Finance Platform, progettata per trasformare i dati in informazioni fruibili e superare le complessità finanziarie. Con il risultato di garantire ai nostri clienti flussi di lavoro guidati, velocità, accuratezza e qualità dei dati».

Per Eric Vidal, Director EMEA South di OneStream Software: «Siamo entusiasti, grazie ad Axiante, di poter estendere la nostra presenza anche in Italia. Ogni nostro partner segue una formazione rigorosa per assicurare la piena adesione all’obiettivo su cui siamo congiuntamente impegnati, ovvero quello di assicurare il 100% di successo al cliente. Siamo certi di poter rispondere perfettamente alle esigenze dei clienti su scala globale e, insieme, offriremo alle aziende una soluzione che elimina le inefficienze e permette ai CFO di dedicarsi alle attività che supportano lo sviluppo del business».

Axiante può contare sulla consolidata expertise dei suoi consulenti nei progetti di budgeting e forecasting, per adeguarli alle esigenze di business delle imprese. La Business Unit Stream di Axiante opera al fianco dei CFO, con l’obiettivo di cogliere le molteplici opportunità offerte dalle tecnologie innovative per gestire grandi volumi di dati e liberare tempo e risorse, mantenendo la costante attenzione sulle attività a maggior valore.

I punti di forza della partnership soddisfano tutte queste esigenze, mantenendo una specifica attenzione a quelle organizzazioni costituite da più entità che hanno bisogno di raccogliere e consolidare i dati provenienti da realtà distribuite. L’accordo mette a disposizione delle aziende Italiane un’ampia gamma di funzionalità, che superano i confini delle tradizionali attività di performance management e coinvolgono tutte le funzioni aziendali.