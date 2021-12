Se un kit di phishing costa come un cappuccino al bar

Il phishing delle credenziali si è evoluto per abilità e complessità negli ultimi anni, in gran parte grazie alla grande evoluzione dei kit di phishing. Non è più possibile individuare con regolarità le pagine di phishing delle credenziali cercando gli errori di battitura o il lucchetto verde nella barra del browser per sapere se si è al sicuro. Gli attaccanti non hanno più necessità di clonare siti web e creare i propri kit, possono invece acquistarli sul web allo stesso prezzo di un cappuccino.

I ricercatori Proofpoint hanno lanciato un allarme forte e chiaro:

i kit di phishing hanno permesso a cybercriminali dalle differenti abilità di creare e distribuire facilmente campagne pericolose e su misura difficili da distinguere per le potenziali vittime.

Sempre i kit di phishing hanno l’obiettivo di ottenere più delle semplici credenziali di base dell’utente e hanno iniziato a rubare autenticazione multifattore e token OAuth in tempo reale per bypassare anche quel livello di sicurezza considerato affidabile.

Ancora i kit di phishing possono fungere da punto d’appoggio per i cybercriminali che cercano di accedere in un’organizzazione con alti livelli di protezione.

I ricercatori di Proofpoint hanno osservato questa evoluzione dai cybercriminali che inviano quotidianamente migliaia di email nella speranza che qualcuno, in qualche luogo, clicchi su un link per lanciare un attacco ai portali di login dei dipendenti aziendali. Questi attacchi sfruttano i kit di phishing in grado di raggiungere e ottenere in modo dinamico logo e aspetto del dominio email di un obiettivo, con il fine di creare pagine di phishing personalizzate difficili da distinguere dai siti di login legittimi.

I kit di phishing possono anche raccogliere in tempo reale token Oauth e di autenticazione multifattore (MFA), inviandoli agli attaccanti per utilizzarli prima della loro scadenza. Inoltre, sfruttano metodi per cercare di bloccare i ricercatori dal rilevarli, e possono essere un punto di appoggio iniziale in azienda necessario ai cybercriminali.

Tutti i dettagli su phishing delle credenziali e i kit di phishing a questo blog.