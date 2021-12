VMware nei Dow Jones Sustainability World Indices per il secondo anno consecutivo grazie all’impegno in ambito ESG

VMware è stata inclusa per il secondo anno consecutivo nei Dow Jones Sustainability Indices 2021 (DJSI), uno dei principali benchmark in ambito Environmental, Social and Governance (ESG) del mondo.

VMware si è posizionata tra le prime sei società di software all’interno della classifica1 e, in assoluto, si è classificata al 97° percentile nella categoria Software & Services Industry.

“L’ESG è al centro di tutto ciò che facciamo in VMware, e crediamo sia una nostra responsabilità lavorare per rispettare gli obiettivi che ci siamo dati con l’Agenda 2030 e darne visibilità attraverso un report trasparente dei nostri progressi”, ha dichiarato Nicola Acutt, vice president ESG di VMware. “Essere inclusi nel DJSI – e per il secondo anno di fila – è un risultato significativo e non potremmo essere più orgogliosi dei risultati che stiamo iniziando a vedere. Tutto questo riflette il lavoro che i nostri team portano avanti ogni giorno e testimonia il nostro impegno in ambito ESG che coinvolge tutta l’azienda “.

I DJSI sono indici ponderati sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante, composti da benchmark globali, regionali e nazionali che misurano la performance di aziende selezionate utilizzando i criteri ESG. Il Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) e il Dow Jones Sustainability North America Index (DJSI North America) applicano un processo di selezione trasparente, basato sullo S&P Global ESG Score raggiunto dalle società in base all’annuale S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA). Il CSA consiste in un rigoroso questionario che valuta i dati pubblici e non pubblici presentati dalle società partecipanti. Quest’anno più di 10.000 società quotate in borsa sono state invitate a partecipare alla S&P Global CSA.

VMware ha ottenuto punteggi elevati in aree chiave, tra cui la sicurezza delle informazioni, cybersicurezza, diritti umani, pratiche di lavoro, reporting ambientale, corporate citizenship e filantropia.

“Ci congratuliamo con VMware per essere stata inclusa nel DJSI World e nel DJSI North America”, ha commentato Manjit Jus, global head of ESG Research di S&P Global. “Essere inclusi nei DJSI testimonia di essere leader ESG nel proprio settore. Il numero record di aziende che hanno partecipato al S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2021 conferma il crescente movimento per la divulgazione e la trasparenza in ambito ESG”.

L’Agenda 2030 di VMware rappresenta l’impegno decennale dell’azienda in ambito ESG e una vera e propria call to action per realizzare un mondo più sostenibile, equo e sicuro. Stiamo costruendo un futuro in cui la nostra tecnologia avrà un impatto positivo su tutti i nostri stakeholder: dipendenti, clienti, fornitori, azionisti, comunità e il nostro Pianeta.