Ivanti è Leader nel report di Forrester sull’Enterprise Service Management

Ivanti, fornitore della piattaforma di automazione Neurons che rileva, gestisce, protegge e supporta gli asset IT dal cloud all’edge, è leader nel report Q4 2021 The Forrester Wave: Enterprise Service Management.

Il report ha valutato 15 fornitori selezionati sulla base di una serie completa di 22 criteri nelle categorie legate all’attuale offerta, alla strategia e alla presenza sul mercato. Tra i fornitori, Ivanti era uno dei cinque leader presi in esame. Ivanti ha ottenuto il massimo dei punteggi nei criteri che riguardano ‘Strategia’ di prodotto, ‘Roadmap’ su innovazione ed Execution così come nello sviluppo dei prodotti e nei servizi offerti.

Secondo il report Forrester Wave, “Ivanti ha ampliato la propria offerta ESM con l’acquisizione di Cherwell. La gamma delle soluzioni Ivanti Neurons copre ogni esigenza, dalla gestione dei servizi fino al controllo e all’ottimizzazione dei dispositivi. Ivanti si prefigge l’ambizioso obiettivo di spostarsi dal supporto reattivo a quello proattivo, con funzionalità predittive che riducono la frequenza delle interazioni di supporto. I clienti possono sfruttare tali soluzioni per eseguire interventi evoluti di supporto IT, come l’ottimizzazione predittiva dell’end-user computing (EUC)”.

Il report, prosegue con: “In linea generale, Ivanti fornisce una soluzione di gestione IT completa sempre più proattiva, con progressi verso nuovi casi di utilizzo ESM”.

“È un privilegio essere nominati Leader in questo recente aggiornamento del report The Forrester Wave™: Enterprise Service Management”, ha affermato Nayaki Nayyar, President e Chief Product Officer di Ivanti (nella foto). “Come indicato dai punteggi assegnati, questo riconoscimento deriva dall’implementazione di una strategia lungimirante. Continueremo a migliorare la delivery dei servizi in tutta l’azienda per fornire ai nostri clienti la soluzione più flessibile e completa sull’Enterprise Service Management.”

La piattaforma Ivanti Neurons for Enterprise Service Management è una delle più complete soluzioni ESM ottimizzate per il cloud oggi disponibili. Ivanti Neurons for ITSM/HR/Facilities consente alle aziende di soddisfare le proprie esigenze di business automatizzando e semplificando i flussi di lavoro più complessi, eliminando i costosi processi manuali grazie a una dashboard intuitiva, semplificando la consegna dei servizi e fornendo un’esperienza più coerente ai collaboratori. La piattaforma Ivanti Neurons consente ai vari team, come quelli dell’IT, del supporto e delle risorse umane, di integrarsi in tempo reale per fornire ai dipendenti un servizio efficace, migliorando drasticamente l’efficienza operativa in tutta l’azienda e garantendo la continuità del business.

Il report è consultabile a questo link.