Netalia ottiene la qualifica di VMware Cloud Verified

Netalia, public cloud provider indipendente che offre servizi su misura per il mercato enterprise e PA, ha annunciato di aver conseguito lo status “VMware Cloud Verified”.

La qualifica Cloud Verified indica che il provider offre l’infrastruttura completa software-defined data center di VMware in modalità as a service. I servizi dei partner VMware Cloud Verified consentono ai clienti di ottenere massimi livelli di coerenza, prestazioni e interoperabilità per le applicazioni aziendali tradizionali o containerizzate e la certezza di un servizio basato sulle più avanzate tecnologie cloud VMware.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Michele Zunino, AD di Netalia: «Siamo davvero felici di aver ottenuto questo riconoscimento: VMware è infatti un alleato storico e fidato che ha sempre accompagnato Netalia nel suo cammino di qualificazione come partner di riferimento per aziende e organizzazioni italiane. Questa qualifica conferma il nostro impegno nella realizzazione di un’offerta sempre più di qualità che permetta ai nostri clienti di migrare e crescere nel Cloud con serenità, in sicurezza e in piena compatibilità con i propri ambienti locali. La nostra architettura si evolve ulteriormente per concretizzare il nostro modello basato sulla compliance normativa, sulla disponibilità e sull’affidabilità».

Per Hervé Basso, senior director, Cloud Providers Sales, EMEA, VMware: «I partner VMware Cloud Verified forniscono alle organizzazioni tecnologie VMware Cloud complete e avanzate, insieme all’interoperabilità tra i vari cloud per offrire un maggiore valore alle attività dei loro clienti. I servizi Cloud Verified forniti dai Cloud Provider VMware sono in grado di garantire l’efficienza, l’agilità e l’affidabilità insite nel cloud computing. Siamo felici di supportare un’azienda come Netalia che offre alle organizzazioni un percorso semplice e flessibile verso il cloud».

La rete globale di oltre 4.500 cloud provider di VMware sfrutta l’infrastruttura coerente cloud di VMware per offrire una vasta gamma di servizi in oltre 120 Paesi, fornire specializzazione geografica e di settore e aiutare i clienti a soddisfare i complessi requisiti normativi.