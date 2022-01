Il SAS Hackathon apre le iscrizioni

SAS torna a organizzare un Hackathon globale: fino al 15 febbraio, chiunque sia interessato agli analytics, potrà iscriversi al SAS Global Hackathon 2022. I team dell’Hackathon possono includere persone provenienti da una o più organizzazioni, o un individuo che voglia unirsi a un gruppo.

Come partecipare al SAS Global Hackathon

Per partecipare basta registrare il proprio team (da 2 a 10 persone) sul sito web SAS Hackathon entro il 15 febbraio 2022. Le squadre dovranno fornire una breve descrizione della sfida reale – ad esempio, un problema di business o di sostenibilità – che affronteranno.

Per chi vuole iscriverti singolarmente, SAS si impegna a trovare un team nel quale inserire i singoli partecipanti: basta condividere al momento dell’iscrizione più informazioni su interessi e competenze, in modo da poter abbinare ciascuno alla squadra più adatta. Una volta che la registrazione è confermata, i partecipanti riceveranno e-mail con ulteriori istruzioni.

Si può scegliere una o più delle 10 categorie previste

AgTech

Banking

Energy

Health care and Life Science

Insurance

IoT

Manufacturing

Settore pubblico

Retail

Telecomunicazioni

Tempistiche

Per tutto il mese di marzo, le squadre faranno networking e collaboreranno tra loro e con i mentor e i partner SAS per migliorare le loro idee e tecnologie. I finalisti saranno selezionati in aprile e messi in contatto con gli esperti SAS per un ulteriore sviluppo dell’applicazione. I vincitori saranno annunciati durante un evento SAS.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Einar Halvorsen, Global Hackathon Lead di SAS: «Le grandi idee possono venire da chiunque, ovunque. Quando gli appassionati di dati si riuniscono da diverse regioni, con diversi background e livelli di abilità, possono accadere cose incredibili. Il SAS Hackathon è un ambiente dove la tua curiosità porta all’innovazione».

Seguendo l’esempio di LivNSense

Lo scorso anno, infatti, la startup LivNSense ha perfezionato la sua tecnologia per l’ottimizzazione dei forni industriali per i settori chimico, petrolchimico e metallurgico, partecipando al primo SAS Global Hackathon, dove ha vinto per la categoria manufacturing e per quella IoT.

Come affermato da Avnish Kumar, CEO di LivNSense: «Il SAS Global Hackathon ci ha aiutato a sperimentare e portare la nostra tecnologia Cognitive Furnace al livello successivo. I dati provenienti dai sensori nei forni industriali alimentano la nostra fornace virtuale alimentata dall’intelligenza artificiale: questo fa sì che i produttori possano ottimizzare le prestazioni e ridurre il consumo di energia, le emissioni di gas serra e l’impronta di carbonio. Il SAS Hackathon è stato un ottimo ambiente in cui provare nuove idee e guidare l’innovazione».

LivNSense è stato uno dei 100 team provenienti da tutto il mondo che nel 2021 hanno partecipato a SAS Hackathon. In ciascuna edizione, lo scopo condiviso da tutti i team è lo stesso: lavorare per migliorare la vita delle persone, migliorare le imprese e promuovere un pianeta più sano.

Nelle edizioni precedenti, altre squadre vincitrici hanno utilizzato tecnologie come l’AI e il machine learning, la computer vision e l’IoT per:

Salvare la vita dei primi soccorritori tramite semafori intelligenti;

Esplorare il riciclaggio del letame a livello nazionale per aumentare la produzione alimentare e migliorare l’ambiente;

Analizzare i movimenti dei pazienti tramite una soletta intelligente per limitare la perdita di equilibrio e il conseguente rischio di caduta;

Aiutare le banche ad allineare meglio i loro portafogli con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Cos’è un hackathon?

Durante un hackathon, i team di partecipanti collaborano e competono per trovare le migliori soluzioni a una sfida di business o umanitaria utilizzando la tecnologia.

A differenza di molti hackathon in cui i partecipanti si incontrano di persona per un paio di giorni, il SAS Hackathon si svolge interamente in modo virtuale ed è molto più di una competizione. Prima dell’inizio dell’Hackathon, le squadre hanno accesso a un portale di apprendimento e a incontri con mentor SAS.

Attraverso SAS Global Hackathon, i partecipanti possono esplorare approcci imprenditoriali, fare rete con altri innovatori e provare tecnologie come SAS Viya. Inoltre, i team dell’Hackathon possono creare applicazioni e soluzioni che SAS potrebbe aiutare a sviluppare e commercializzare.