Oracle: migrare al cloud più velocemente con “Cloud Lift”

Più di 1.000 organizzazioni globali stanno utilizzando i servizi Oracle Cloud Lift per accelerare la migrazione dei carichi di lavoro mission-critical a Oracle Cloud Infrastructure (OCI). In tutto il mondo clienti e partner, tra cui Ingersoll Rand, Volvo Group, Suramericana SA, National Pharmacies, Accenture, Cognizant, Infosys e Syntax, continuano a spostare applicazioni aziendali, linee di business, e integrazioni complesse, da on-premise e da altri cloud a OCI. Per sostenere la crescente domanda e aiutare più organizzazioni a trarre vantaggio da OCI, Oracle sta migliorando l’offerta del servizio con nuove capacità, che rendono ancora più facile per i clienti progettare e migrare i loro data lakehouse e gli ambienti applicativi abilitati da Intelligenza Artificiale (“AI-enabled”) verso OCI.

Lanciati nel marzo 2021, gli Oracle Cloud Lift Services forniscono alle aziende un unico punto di contatto per la delivery tecnologica end-to-end, rimuovendo le eventuali barriere di competenza che costituiscono una criticità per l’adozione di servizi OCI, il che permette di accelerare il time-to-value e creare più rapidamente opportunità di innovazione. Come parte dell’offerta, le organizzazioni possono contare sulla guida esperta di tecnici cloud per la pianificazione, l’architettura, la prototipazione e la gestione delle migrazioni cloud, senza costi aggiuntivi. Di conseguenza, i clienti possono spostare i carichi di lavoro mission-critical nel giro di poche settimane o anche di giorni, invece che di mesi. Inoltre, Oracle lavora con i clienti fino a quando i loro carichi di lavoro sono in produzione e dà formazione sulle best practice in modo che i clienti abbiano la competenza, in un secondo tempo, per far girare in cloud il loro ambiente in modo indipendente o lavorare con un fornitore di managed services.

“Sempre più organizzazioni cercano di migrare in cloud i loro carichi di lavoro aziendali più importanti, e hanno scoperto che necessitano di un’assistenza molto pratica per rendere la loro migrazione senza soluzione di continuità e il più veloce possibile”, ha detto Vinay Kumar, senior vice president, North America Cloud Solutions Engineering, Oracle. “Con i servizi Oracle Cloud Lift i clienti possono usufruire degli esperti di Oracle per guidare il processo di migrare con successo i loro carichi di lavoro mission-critical su OCI. Si tratta dello stesso team tecnico che ha aiutato molte delle più grandi organizzazioni del mondo a gestire alcune delle migrazioni più complesse.”

“Quando si tratta di migrazioni in cloud, non tutti i processi sono uguali e i cloud provider devono offrire servizi flessibili che corrispondano alle esigenze del cliente”, ha dichiarato Dave McCarthy, research vice president, Cloud and Edge Infrastructure Services, IDC. “Per ottenere i migliori risultati, questo significa più di un semplice ‘lift and shift’. I fornitori devono essere disposti ad assistere in tutto, dalla pianificazione al go live, per garantire che i loro clienti siano in grado di passare al cloud in modo tempestivo, completo e con un uptime continuo”.

Tra gli ultimi servizi aggiunti a Oracle Cloud Lift Services c’è ora anche la capacità di aiutare i clienti a progettare e migrare i data lakehouse e gli ambienti applicativi AI-enabled. Per accelerare le migrazioni di big data, grazie una nuova partnership con WANdisco, leader nell’elaborazione distribuita, le organizzazioni con vasti set di dati di produzione potranno accedere a WANdisco LiveData Migrator. WANdisco LiveData Migrator è una soluzione di migrazione cloud completamente automatizzata che sposta i dati HDFS e i metadati Hive nel cloud senza portare prima i dati offline. LiveData Migrator può spostare grandi set di dati al cloud fino a 38 volte più velocemente dei metodi di migrazione manuale, facendo risparmiare ai clienti tempo, denaro e risorse.

“Insieme all’offerta Cloud Lift Services di Oracle, i clienti hanno ora accesso al nostro LiveData Migrator, che permette loro di automatizzare in modo unico la migrazione completa e continua dei loro data lake business-critical a OCI in tempo record, senza alcun rischio di interruzione del business o di downtime” ha commentato David Richards, fondatore e CEO, WANdisco.

I servizi Oracle Cloud Lift accelerano le migrazioni per i grandi brand globali

Clienti e partner in tutto il mondo di vari settori, tra cui quello automobilistico, dei servizi finanziari e della sanità, stanno utilizzando Oracle Cloud Lift Services per garantire il successo delle proprie migrazioni al cloud.

. Il gruppo Volvo, che con sede centrale a Göteborg, in Svezia, opera con successo nelle soluzioni di trasporto e infrastrutture, con camion, autobus, macchinari per l’edilizia, soluzioni energetiche per applicazioni industriali e nel settore marittimo finanziamenti e servizi per aumentare le attività e la produttività dei loro clienti. “Il team di esperti di Oracle Cloud Lift Services è stato fondamentale per garantire che la nostra integrazione cloud avvenisse in modo rapido e sicuro”, ha dichiarato Martin Ahl, direttore automazione dei trasporti e blockchain, Volvo Group. “È stato un grande vantaggio poter contare sulla loro conoscenza pratica mentre noi ci concentravamo sulla strategia e sulle opportunità di innovazione”.

. Bangkok Commercial Asset Management, la più grande società di gestione patrimoniale in Thailandia, ha implementato una moderna piattaforma di gestione dei dati completa e integrata che include Oracle Autonomous Data Warehouse, integrazione, ETL, data lake e servizi di analisi.

. National Pharmacies, una catena di vendita di prodotti e servizi sanitari australiana – che utilizza tablet in-store come strumwnto fondamentale per fornire ai clienti la migliore esperienza di relazione possibile, il che richiede che i farmacisti e il personale abbiano le informazioni rilevanti disponibili a portata di mano – ha scelto Oracle Cloud Infrastructure per supportare questi flussi di lavoro con microservizi cloud-native, ed ha accelerato la loro implementazione con Oracle Cloud Lift Services.

. CRIF High Mark, uno dei principali fornitori indiani di informazioni di credito, informazioni commerciali, analisi, scoring, gestione del credito e soluzioni decisionali, grazie a Oracle Cloud Lift Services ha aumentato il cost saving accelerando al contempo il processo per passare al cloud.

. Expediter Services, società di servizi di trasporto su strada negli Stati Uniti, che aiuta i clienti a risparmiare sui costi associati, dal carburante al finanziamento e all’assicurazione, grazie all’aiuto del team Oracle Cloud Lift Services ha utilizzato Oracle Autonomous Data Warehouse, Oracle Data Integrator e Oracle Analytics Cloud non solo per aumentare la redditività degli operatori, ma anche per ridurre i costi della flotta. Utilizzando Oracle APEX con Oracle Autonomous Data Warehouse è stata inoltre in grado di creare una nuova applicazione web che sta cambiando il loro modo di fare business e aprire altri flussi di fatturato.

. Toda Corporation, uno dei principali appaltatori globali, con sede a Tokio in Giappone, che costruisce principalmente edifici istituzionali, commerciali e residenziali, sta spostando la sua infrastruttura IT nel cloud per sfruttarne i vantaggi e grazie a Oracle Cloud Lift Services ha trovato un percorso completo per la migrazione senza interruzioni.

. Unimed Porto Alegre, cooperativa medica sanitaria leader nella regione meridionale del Brasile, che assiste quasi 700.000 pazienti, con Oracle Cloud Lift Services ha potuto ottimizzare e accelerare l’intero processo di migrazione al cloud e prevede ora un risparmio del 30% sui costi e un aumento delle prestazioni fino a tre volte rispetto all’ambiente IT legacy.

Il plauso dei partner per i servizi Oracle Cloud Lift

L’offerta Oracle Cloud Lift Services fornisce una relazione reciprocamente vantaggiosa per i partner di servizi professionali come Accenture, Cognizant, Infosys e Syntax che stanno cercando di dare ai loro clienti un’infrastruttura cloud di ultima generazione. OCI è progettato per eseguire ogni applicazione – dai sistemi aziendali ai data lake – con migliori prestazioni, SLA e modifiche minime. Di conseguenza, i carichi di lavoro possono essere eseguiti su OCI come progettato, il che riduce il tempo di migrazione a giorni o settimane invece che a mesi.

Consentendo una facile migrazione a OCI, Oracle Cloud Lift Services facilita i partner liberandoli dalle incombenze tecniche per concentrarsi sulla costruzione di relazioni con i clienti e sul valore – valore che aumenta una volta che la migrazione è completa, dato che i partner possono estendere e integrare i carichi di lavoro e i dati migrati in nuove applicazioni, nuovi ambienti di analisi o qualsiasi altra opportunità a beneficio dei loro clienti. Per i clienti, l’offerta si traduce in risparmi immediati sui costi e in una transizione fluida che lascia intatto il loro budget.

“Accenture e Oracle hanno una lunga storia di collaborazione per aiutare i clienti a modernizzare le loro business operation”, ha detto Phillip Hazen, global lead, Accenture Oracle Business Group. “I Cloud Lift Services di Oracle supportano il nostro lavoro, aiutando a garantire che le migrazioni dei clienti abbiano successo e rendendo più fluida la transizione al cloud”.

“Cognizant è uno dei principali fornitori di consulenza, implementazione e servizi gestiti per Oracle Cloud Infrastructure, con un grande successo su più di 40 progetti OCI in tutto il mondo”, ha detto Suraj Jacob, global Oracle practice head, Cognizant. “Il servizio completo di Oracle Cloud Lift Services accoppiato alla nostra offerta di implementazione cloud permette alle aziende di modernizzare i loro processi di back-office attraverso un sistema unificato che consente loro di risparmiare tempo, denaro e risorse.”

“In combinazione con le offerte cloud di Infosys Cobalt, Oracle Cloud Lift Services aiuta i nostri clienti ad accelerare i programmi di trasformazione cloud orientati ai risultati”, ha dichiarato Dinesh Rao, EVP e responsabile globale di Enterprise Application Services, Infosys. “I clienti beneficiano di un rapido passaggio al cloud, con un impatto minimo sul business e un downtime di produzione limitato durante il cutover di produzione”.

“Gli Oracle Cloud Lift Services sono il complemento perfetto all’offerta end-to-end EBS, ERP e servizi gestiti di Syntax”, ha detto Marc Caruso, chief architect di Syntax. “La combinazione dei nostri due servizi permette ai clienti di migrare applicazioni in cloud senza soluzione di continuità, senza downtime e senza staff dedicato.”