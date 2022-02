È tempo di Oracle Cloud for Telcos

Oracle – che da tempo opera a livello mondiale anche con Oracle Communications, una sua Global Business Unit dedicata al mondo dei Communications Service Provider – offre ora Oracle Cloud for Telcos, un’offerta Cloud specifica per gli operatori di telecomunicazioni.

Oracle Cloud for Telcos è una serie completa di soluzioni cloud sviluppate e gestite su Oracle Cloud Infrastructure (OCI), la piattaforma cloud disponibile in tutto il mondo oggi in ben 37 cloud region pubbliche e con un’architettura cloud distribuita. La piattaforma OCI supporta le suite Oracle Fusion Cloud Applications, la rete di Oracle Communications e le soluzioni B/OSS, e oltre 60 altre suite di applicazioni verticali di settore, oltre ad applicazioni e carichi di lavoro di terze parti e custom. Consente quindi alle società di telecomunicazioni di sviluppare nuove applicazioni o modernizzare i carichi di lavoro esistenti con più di 80 servizi cloud, tra cui la gestione dei dati, i servizi per gli sviluppatori, gli analytics e l’intelligenza artificiale.

Non a caso, gestire reti complesse per servire milioni di abbonati è una sfida costante: dDalle operazioni quotidiane all’espansione della rete, fino alle nuove tecnologie e agli standard, il mondo telco deve reinventarsi ogni giorno. Le società fornitrici di servizi di telecomunicazioni sono, dunque, costantemente alla ricerca di maggiore efficienza, costi ridotti, nuove fonti di ricavi e nuovi modi per fornire ai clienti la migliore esperienza possibile.

Le telecomunicazioni devono, quindi, trasformarsi digitalmente per ottenere risultati di business di maggiore impatto, fornire ecosistemi digitali data-driven, guidati dagli insight che derivano dai dati, e avere modelli di business agili e scalabili con flessibilità.

Come ricorda nel suo blog post Clay Magouyrk, Executive VP, Oracle Cloud Infrastructure Engineering: «Le telecomunicazioni sono nel DNA di Oracle. Con decenni di esperienza di lavoro con le aziende telco globali per supportare i loro sistemi di dati mission-critical, le applicazioni e le operazioni di rete, Oracle conosce bene le loro sfide in termini di carichi di lavoro distribuiti, compliance a livello nazionale e di settore, i big data e gli ambienti hyperscaler e ritiene di poter fornire insieme ai propri partner telco l’opportunità di dare un’eccezionale esperienza al proprio cliente e nuove possibilità di crescita di business: del resto, lo fa già con aziende chiave come TIM in Italia (e in Brasile), Bharti Airtel in India e Telefonica in Spagna».

Oracle Cloud for Telcos permette a qualsiasi operatore di telecomunicazioni di diventare più agile, ridurre le proprie spese in conto capitale e i costi operativi, e disporre di una base flessibile per l’innovazione futura.

I provider di telecomunicazioni, grazie a questa offerta specifica di Oracle, ora possono: