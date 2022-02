Mission critical denominatore comune per Kyndryl e Pure Storage

Kyndryl, tra i principali fornitori di servizi infrastrutturali IT a livello globale, e Pure Storage, specialista nello storage-as-a-service per un mondo multi-cloud, hanno annunciato un’alleanza globale che unisce la competenza e l’esperienza operativa di Kyndryl con la tecnologia storage best-in-class di Pure per fornire capacità mission-critical alle imprese.

Come parte del nuovo accordo, Kyndryl diventerà un “delivery partner” chiave nella strategia di Pure per fornire in maniera congiunta ai clienti soluzioni ottimizzate per affrontare le sfide legate alla modernizzazione delle applicazioni e delle infrastrutture in chiave di automazione e gestione multi-cloud.

L’impegno di Kyndryl e Pure Storage va, infatti, letto nella volontà espressa di fornire insieme elementi di resilienza informatica nativamente a livello di storage attraverso offerte complete e differenziate. Nello specifico, la partnership con Pure aumenta e supporta l’approccio di Kyndryl fornendo soluzioni avanzate di archiviazione e gestione dei dati basate sull’etica di Pure di semplicità, affidabilità, agilità e innovazione che distingue l’azienda dagli altri fornitori di infrastrastrutture.

Non a caso, come sottolineato in una nota ufficiale da Wendy Stusrud, VP, Global Partner Sales, Pure Storage: «Abbiamo instaurato una vera e propria collaborazione con Kyndryl che risponderà alle sfide di business dei nostri clienti, favorendo la trasformazione e la modernizzazione che già stanno attuando. La nostra partnership strategica offrirà soluzioni leader di mercato che permetteranno ai clienti di sfruttare al massimo i propri data asset in totale serenità».

Nella comunicazione ufficiale pervenuta dalle due società, si ribadisce che le offerte congiunte potranno essere erogate come servizio e addebitate ai clienti in base al consumo.