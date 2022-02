4 step per automatizzare la tua piattaforma di privacy

Le complessità del panorama moderno della privacy indicano che molti processi manuali non sono più efficienti per i team della privacy. Pertanto è essenziale che le aziende guardino all’automazione del programma di privacy per ridurre tempo e risorse.

L’automazione può aiutare i team che si occupano di privacy ad ottimizzare il tempo necessario per soddisfare le richieste di accesso ai dati (DSAR) e altre attività del programma di privacy. L’automazione di elementi del programma di privacy può anche aiutare a ridurre il rischio aumentando la precisione della mappa dei dati e promuovendo la collaborazione tra i team di privacy, sicurezza e governance.

