AWS Local Zones: è espansione globale

Amazon Web Services ha annunciato il completamento delle sue prime 16 AWS Local Zones negli Stati Uniti e prevede di lanciare nuove AWS Local Zones in 32 nuove aree metropolitane in 26 Paesi in tutto il mondo. Le AWS Local Zones sono un tipo di implementazione delle infrastrutture che prevede il posizionamento dei servizi di calcolo, archiviazione, database e altri servizi AWS selezionati in prossimità di aree residenziali e industriali di grandi dimensioni, consentendo ai clienti di distribuire applicazioni che richiedono basse latenze, vicine al millisecondo, agli utenti finali o ai data center locali. Le Local Zones consentono ai clienti di utilizzare i servizi AWS di base localmente mentre si connettono al resto dei loro carichi di lavoro in esecuzione nelle AWS Region, con la stessa elasticità, utilizzando il modello di pagamento in base al consumo e le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) e set di strumenti.

La stragrande maggioranza dei clienti ottiene la latenza necessaria per supportare le prestazioni delle proprie applicazioni mettendole in esecuzione nelle Regioni AWS. Tuttavia, per le applicazioni che richiedono una latenza ultra-bassa (ad esempio il gaming in tempo reale a distanza, la creazione di contenuti media e entertainment, lo streaming di live video, le simulazioni ingegneristiche, la realtà aumentata e virtuale, l’inferenza di machine learning ecc.), i clienti desiderano che l’infrastruttura AWS sia più vicina ai propri utenti finali un’esperienza più fluida. Altri clienti hanno requisiti di residenza dei dati locali dove devono eseguire parti delle proprie applicazioni in data center on-premises, ma vogliono anche trarre vantaggio dai servizi AWS e allo stesso modo beneficiare della latenza estremamente bassa che le AWS Local Zones sono in grado di fornire a questi tipi di applicazioni ibride. Entrambi questi casi d’uso richiederebbero altrimenti ai clienti di procurarsi, operare e mantenere l’infrastruttura IT e utilizzare un diverso insieme di API e strumenti per gli ambienti on-premises e AWS, il che crea costi inutili e complessità operativa.

Fino ad oggi, i clienti potevano utilizzare le AWS Local Zones per fornire applicazioni che richiedevano una latenza nell’ordine di millisecondi in 16 città degli Stati Uniti (Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York, Filadelfia, Phoenix, Portland e Seattle). Tuttavia, anche i clienti in Africa, Asia, Europa, America Latina e Medio Oriente vorrebbero utilizzare le AWS Local Zones per fornire applicazioni più vicine agli utenti finali ed eseguire carichi di lavoro ibridi vicino ai loro data center con latenze nell’ordine di millisecondi.

Per questo, a partire da quest’anno, nuove AWS Local Zones verranno lanciate ad Amsterdam, Atene, Auckland, Bangkok, Bengaluru, Berlino, Bogotá, Brisbane, Bruxelles, Buenos Aires, Chennai, Copenaghen, Delhi, Hanoi, Helsinki, Johannesburg, Calcutta, Lima, Lisbona, Manila, Monaco, Nairobi, Oslo, Perth, Praga, Querétaro, Rio de Janeiro, Santiago, Toronto, Vancouver, Vienna e Varsavia. Le nuove AWS Local Zones consentiranno ai clienti di tutto il mondo di offrire a centinaia di milioni di utenti finali prestazioni nell’ordine dei millisecondi per le aziende che offrono soluzioni di streaming video, giochi in tempo reale, o che eseguono inferenza di machine learning. Le AWS Local Zones consentono, inoltre, ai clienti di mantenere i propri data center on-premises ad AWS, garantendo al contempo una latenza estremamente bassa per le distribuzioni ibride, il tutto utilizzando API e gli abituali strumenti di AWS. Grazie alle AWS Local Zones, i clienti al di fuori degli Stati Uniti avranno la possibilità di soddisfare i requisiti di residenza dei dati in settori regolamentati come l’assistenza sanitaria e le scienze biologiche, i servizi finanziari e il settore pubblico. AWS gestisce e supporta le Local Zones e le applicazioni a bassa latenza, assumendosi le spese e gli sforzi per l’approvvigionamento, il funzionamento e la manutenzione dell’infrastruttura in varie città. I clienti possono connettersi alle AWS Local Zones tramite una connessione Internet o utilizzare AWS Direct Connect per instradare il traffico su una connessione di rete AWS privata.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Prasad Kalyanaraman, Vice President of Infrastructure Services di AWS: «Il confine del cloud si sta spostando e ora sta diventando disponibile praticamente ovunque. Negli USA, migliaia di clienti utilizzano le AWS Local Zones, ottimizzando le applicazioni a bassa latenza progettate specificamente per i propri settori e per casi d’uso specifici. Il successo delle nostre prime 16 Local Zones ci ha convinto ad espandere in più sedi in tutto il mondo questo servizio e ad offrire ai nostri clienti internazionali le medesime capacità per spostare i confini dei servizi cloud in nuovi luoghi. Le AWS Local Zones saranno ora disponibili in oltre 30 nuove località a livello globale, fornendo ai clienti la possibilità di sfruttare i servizi cloud in pochi millisecondi, collegandosi così a centinaia di milioni di utenti finali in tutto il mondo».

Netflix è uno dei servizi di intrattenimento leader nel mondo con 214 milioni di abbonamenti a pagamento in oltre 190 Paesi per serie TV, documentari e lungometraggi in un’ampia varietà di generi e lingue.

Per Stephen Kowalski, Director of Digital Production Infrastructure Engineering, Netflix: «Netflix è pronta a diventare uno dei maggiori produttori di effetti visivi e contenuti animati originali al mondo. Per soddisfare questa richiesta, stiamo assumendo i migliori talenti artistici da tutto il mondo. Questi artisti hanno bisogno di hardware specializzato e di accesso a petabyte di immagini per creare effetti visivi e animazioni straordinari. Storicamente, gli artisti avevano macchine costruite ad hoc per loro; ora stiamo lavorando per spostare le loro workstation su AWS per sfruttare il cloud. Per fornire una buona esperienza di lavoro, è necessario un accesso a bassa latenza alle loro workstation virtuali. Le zone locali di AWS avvicinano le risorse cloud ai nostri collaboratori e sono state un punto di svolta per queste applicazioni. Sfruttando le zone locali di AWS, abbiamo migrato una parte del nostro processo di creazione dei contenuti in AWS, garantendo al contempo un’esperienza ancora migliore per gli artisti. Siamo entusiasti dell’espansione delle zone locali AWS a livello globale, che avvicina le risorse cloud ai creatori, consentendo agli artisti di lavorare in qualsiasi parte del mondo e creare senza confini».

Couchbase fornisce database moderni per le applicazioni aziendali. Gli sviluppatori di tutto il mondo scelgono Couchbase per i vantaggi offerti in termini di flessibilità del modello di dati, scalabilità elastica, prestazioni e disponibilità 24×365 per creare applicazioni Web, mobili e IoT business-critical.

Secondo Wayne Carter, Vice President Engineering di Couchbase: «Il database è fondamentale per l’edge computing tanto quanto l’infrastruttura e la rete. Le app che devono archiviare dati richiedono un database moderno e in grado di funzionare e sincronizzarsi nell’intera architettura, non solo con un singolo dispositivo edge o endpoint. Couchbase utilizza le AWS Local Zones per fornire alle applicazioni tempi di accesso al database a bassa latenza e millisecondi a una cifra, assicurando che le app degli sviluppatori siano sempre disponibili e veloci. L’utilizzo delle zone locali di AWS, insieme alle capacità di edge computing di Couchbase, permette ai nostri clienti di archiviare, interrogare, cercare e analizzare i dati in tempo reale con un’elevata disponibilità».

Ubitus è un leader tecnologico di cloud gaming che offre soluzioni chiavi in ​​mano per aiutare i clienti a costruire le loro attività di cloud game. A sentire Wesley Kuo, CEO di Ubitus: «Oggi utilizziamo le AWS Local Zones negli Stati Uniti per offrire ai giocatori un’esperienza di gioco omogenea e a bassa latenza e ha trasformato il modo in cui forniamo servizi ai nostri clienti. Con AWS Local Zones, possiamo distribuire e testare cluster di server di gioco nelle città di tutto il mondo per garantire a tutti i clienti un’esperienza eccezionale, indipendentemente da dove si trovino. Le Local Zones di AWS stanno rafforzando i servizi di gioco cloud di Ubitus e la sua espansione in più città ci aiuta a offrire l’esperienza di gioco a bassa latenza che i nostri clienti desiderano e si aspettano».

JackTrip Labs sfrutta le tecnologie di edge computing per portare musica dal vivo su Internet agli utenti di tutto il mondo. Quando si riproduce musica su Internet, una bassa latenza audio tra gli artisti è fondamentale per un’esperienza fluida.

Secondo Mike Dickey, CEO di JackTrip Labs: «JackTrip utilizza le AWS Local Zones per eseguire server audio a bassa latenza più vicini ai musicisti, consentendo agli stessi di eseguire musica dal vivo insieme su Internet. Con l’espansione delle zone locali di AWS a più di 30 città in tutto il mondo, siamo in grado di fornire interazioni più solide e ad alta fedeltà per più musicisti in tutto il mondo per connettersi con il pubblico ovunque».

Edgegap è un fornitore leader di servizi di hosting di giochi.

Come ribadito da Mathieu Duperré, CEO di Edgegap Technologies: «Fornire la migliore esperienza online ai nostri giocatori che accedono da tutto il mondo è il nostro vantaggio competitivo. Una latenza elevata o instabile è dannosa per la nostra esperienza dell’utente finale e, in definitiva, per i risultati economici dei giochi stessi. Con AWS Local Zones, Edgegap può ora essere distribuito ancora più vicino alla sede dei giocatori, elevando la loro esperienza di gioco a nuovi livelli. Ciò significa che i nostri clienti come il produttore di giochi Die by the Blade, Triple Hill Interactive, possono organizzare con successo un torneo globale uno contro uno online, oppure i creatori del frenetico sparatutto in arena Brutal Grounds, Agog, possono ora fornire un ambiente equo per ogni giocatore ovunque».

JamKazam è un software di performance musicale in rete che consente di provare, jammare ed esibirsi in tempo reale con musicisti in luoghi remoti, superando la latenza. A dire di Seth Call, co-fondatore Director of Engineering at JamKazam: «Riprodurre musica dal vivo e sincronizzata su Internet richiede una latenza estremamente bassa tra i musicisti. Ogni millisecondo conta. Le Local Zones di AWS ci consentono di offrire una soluzione grazie alla quale i musicisti possono suonare tra loro in modo affidabile con una latenza incredibilmente bassa, fornendo una ‘scorciatoia’ attraverso Internet. Senza esagerare, questa è la più grande innovazione per la nostra azienda da anni, rapprensenta un vantaggio per i musicisti che possono smettere di passare ore viaggiando, allestire e smontare attrezzature per impiegare invece il loro tempo a provare e suonare in qualsiasi momento in meno di cinque minuti online».

Esports Engine è una società di soluzioni di eSport che lavora con editori di giochi, titolari dei diritti, brand e team per fornire produzione, trasmissione, tornei e progettazione di programmi. Come riferito da Ryan Thompson, co-fondatore e Chief Production Officer di Esports Engine: «Nella produzione di giochi, ogni millisecondo conta. La disponibilità di computer ad alta potenza in prossimità ci consente di aumentare rapidamente le nostre performance secondo necessità. Grazie a AWS Local Zones, siamo in grado di distribuire risorse in più località geografiche nei nostri molteplici studi. Questo è stato fondamentale per il successo dei membri del nostro team, che sono in grado di accedere ai server di studi cloud con una latenza così bassa che sembra quasi di utilizzare un computer in locale».

Pre1.com è una piattaforma software CRM/di gestione degli annunci leader per l’industria dei giornali. Per Don Bauernfeind, CEO di Pre1.com: «I nostri clienti hanno in genere eseguito le loro applicazioni su hardware locale, ma con l’avvento del COVID e il ritmo veloce degli ambienti dei social media, il mondo dei media è cambiato. AWS Local Zones fornisce un’ottima soluzione per i nostri clienti. Siamo stati in grado di spostare le loro applicazioni nel cloud con bassa latenza e alta stabilità, riducendo i costi di supporto hardware locale e migliorando l’efficienza operativa. Inoltre, ha migliorato la nostra capacità di fornire supporto. Siamo costantemente alla ricerca di modi per collaborare con AWS per trovare soluzioni vantaggiose per i nostri clienti e il nostro team».

Infine, Masomo, fondata nel 2015, è una società di intrattenimento interattivo che trasforma il potere dei social in giochi per dispositivi mobili.

Come concluso da Oğuzhan Yilmaz, CTO di Masomo: «Distribuiamo porzioni selezionate dei nostri server di gioco sensibili alla latenza in varie località del mondo per raggiungere l’ampiezza dei nostri utenti finali con una latenza inferiore. Fornire agli utenti finali un gameplay a bassa latenza ci permette per garantire equità e un’esperienza del giocatore coerente. Con le Local Zones di AWS, otteniamo una latenza vicina ad un millisecondo a una cifra in molte città, aiutandoci a migliorare l’esperienza degli utenti finali, ridurre l’abbandono e fornire agli utenti finali un’esperienza eccezionale».