“Structura-X”: c’è anche Elmec Informatica

I fornitori europei di cloud hanno lanciato “Structura-X”, un’iniziativa per la realizzazione di servizi infrastrutturali comuni che soddisfino i requisiti di Gaia-X. Ad oggi sono 28 le aziende e le organizzazioni che hanno accettato di rendere i loro servizi cloud compatibili con Gaia-X, tra cui anche Elmec Informatica. Il progetto Structura-X completa le precedenti iniziative per il settore automobilistico (Catena X), agricolo (AgriGaia) e finanziario (EuroDat). Le prime offerte certificate saranno pronte già per la metà di quest’anno.

L’iniziativa è frutto del Summit Gaia-X tenutosi a Milano nel mese di novembre 2021. In questa occasione è stato lanciato un appello affinché venisse costruita in Europa un’infrastruttura compatibile con Gaia-X insieme ai servizi per diversi settori industriali.

Diverse aziende provenienti da tutta Europa si sono aggiunte al progetto e ad oggi, Structura-X conta 28 membri da 10 diversi Paesi, tra cui Elmec Informatica. I membri non solo apportano al progetto il loro contributo in termini di servizi infrastrutturali, ma garantiscono anche un’interoperabilità in grado di rispettare la sicurezza e un metodo di progettazione rispettoso della privacy.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Cora Scandroglio, Head of Group Marketing di Elmec: “Il progetto Structura-X rappresenta un primo passo importante per la creazione di un’infrastruttura abilitante per Gaia-X. La presenza, in questa fase iniziale, di già 28 player verticali mostra un primo risultato: il superamento degli steccati e delle logiche concorrenziali per creare le basi, le cosiddette radici, per supportare e strutturare un’offerta di servizi e contenuti basati sui data space specifici ed interoperabili in diversi settori industriali”.

Per Max Ahrens, presidente del consiglio di amministrazione di Gaia-X: “Siamo molto lieti di questa iniziativa messa in atto dai fornitori di infrastrutture. L’implementazione industriale degli standard Gaia-X da parte dei fornitori di cloud e infrastrutture è un elemento essenziale per rendere operativa la sovranità dei dati in Europa”.

In Structura-X i fornitori di servizi cloud (CSP) avranno l’obiettivo comune di modellare i servizi di infrastruttura esistenti nell’ottica di essere utilizzati in un ecosistema a favore della sovranità dei dati europei, per creare un’infrastruttura cloud europea globale. In questo modo, gli utenti saranno in grado di testare e distribuire i loro servizi e le loro aree dati in una infrastruttura approvata da Gaia-X.

Structura-X lavorerà a stretto contatto con Gaia-X AISBL che, tra i vari aspetti in corso, ha il compito di definire il quadro tecnico per la sovranità dei dati. Allo stesso tempo, Structura-X permetterà di realizzare la scalabilità necessaria per una nuova collaborazione intersettoriale e transnazionale nel cloud. Grazie a questa iniziativa, la tradizionale frammentazione del mercato europeo del cloud sarà così superata.