Dynatrace rilascia software intelligente come codice

Dynatrace rende disponibile software intelligence, inclusa osservabilità ampia e approfondita, sicurezza delle applicazioni e funzionalità AIOps avanzate, come codice. Questo consente agli sviluppatori che stanno adottando pratiche everything-as-code di incorporare facilmente funzionalità di software intelligence nelle proprie applicazioni. In questo modo, possono automatizzare l’orchestrazione, durante il ciclo di vita dello sviluppo del software, di tutte le risorse necessarie per fornire applicazioni e infrastrutture cloud native su larga scala. Inoltre, gli sviluppatori possono garantire che le applicazioni raggiungano standard e obiettivi relativi al livello di servizio (Service Level Objectives – SLO) per parametri critici, tra cui prestazioni, qualità e sicurezza, o avviare automaticamente azioni correttive quando questi standard non vengono soddisfatti. Questi miglioramenti di Dynatrace® aiutano i team di sviluppo a immettere sul mercato innovazioni di qualità superiore e più sicure più velocemente e con maggiore efficienza.

“Man mano che le organizzazioni evolvono, gli sviluppatori si assumono la responsabilità di garantire che il codice sia di alta qualità, performante e sicuro”, ha affermato Stephen Elliot, Group Vice President, I&O, Cloud Operations e DevOps di IDC. “Contemporaneamente, viene loro chiesto di rendere disponibili rapidamente nuove applicazioni e funzionalità. Per soddisfare tutti i requisiti e garantire che il codice sia conforme agli standard delle organizzazioni, i team stanno adottando pratiche ‘everything-as-code’. L’integrazione di osservabilità, sicurezza delle applicazioni e funzionalità AIOps come codice aiuta a colmare il divario tra le esigenze apparentemente in contrasto di innovazione più rapida e qualità superiore”.

Consentendo agli sviluppatori di accedere a librerie di template per configurazioni riutilizzabili, Dynatrace rende più facile per i team di sviluppo stabilire e aderire alle best practice delle organizzazioni per l’osservabilità e la sicurezza, senza aggiungere attriti al processo di sviluppo. Ciò è reso possibile tramite endpoint API (Application Program Interface) aggiuntivi, che abilitano ed estendono la configurazione come codice per più funzionalità Dynatrace, inclusi rilevamento e avvisi di anomalie, dashboard e analytics e arricchimento dei dati.

“Per noi semplificare e accelerare il processo di sviluppo del software senza sacrificare le prestazioni e la sicurezza delle nostre applicazioni è una sfida costante”, ha affermato Ken Schirrmacher, Sr. Director of Information Technology di Park ‘N Fly. “Grazie a questi miglioramenti, Dynatrace ci consente di migliorare facilmente l’osservabilità e la sicurezza dei nostri servizi digitali e di aderire a tutte le nostre metriche e standard operativi cruciali. Questo ci consente inoltre di automatizzare i processi di configurazione complessi e dispendiosi in termini di tempo e di risolvere i problemi, in particolare in fase di pre-produzione. Di conseguenza, siamo in grado di concentrare il nostro tempo sulla fornitura di innovazione digitale per i nostri clienti”.

“Le organizzazioni che adottano pratiche come GitOps e Infrastructure-as-code richiedono anche osservabilità e automazione come codice per aumentare la velocità e la resilienza”, ha affermato Steve Tack, SVP of Product Management di Dynatrace. “A differenza delle soluzioni alternative che si fermano alle metriche di base e richiedono la configurazione manuale, Dynatrace si estende all’osservabilità intelligente, agli AIOps avanzati e alla sicurezza delle applicazioni. Queste funzionalità guidano le azioni in tempo reale per garantire che i team raggiungano gli SLO e ottimizzino le metriche aziendali critiche. Ciò consente ai team di sviluppo, DevOps e SRE di portare innovazioni sicure e di alta qualità sul mercato più velocemente e su scala aziendale”.

Questi miglioramenti alla piattaforma Dynatrace saranno disponibili entro 90 giorni. Per saperne di più su come Dynatrace fornisce software intelligence come codice, leggere il blog di Dynatrace.