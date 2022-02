Mercato telecom: nuove soluzioni da Dell Technologies

Dell Technologies ha presentato una nuova gamma di soluzioni e servizi dedicata al settore delle telecomunicazioni con l’obiettivo di rafforzare l’ecosistema aperto telecom e aiutare i CSP (Communications Service Provider) a velocizzare la trasformazione in direzione di reti cloud-native aperte in modo economicamente conveniente.

Il crescente ecosistema aperto delle telecomunicazioni offre ai CSP ulteriori possibilità di scegliere le tecnologie e i partner con cui modernizzare le proprie reti cloud-native. I CSP hanno tuttavia bisogno che le diverse tecnologie di questo ecosistema aperto funzionino insieme in modo del tutto trasparente così da riuscire a offrire servizi edge differenziati e ottimizzare i costi. Dell intende eliminare la complessità e velocizzare il deployment di reti moderne attraverso Dell Telecom Cloud Foundation, Dell Open RAN Accelerator, nuove soluzioni e nuove capacità di laboratorio dedicate al settore delle telecomunicazioni.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Dennis Hoffman, senior vice president e general manager, Telecom Systems Business di Dell Technologies: «I Communications Service Provider stanno cambiando il modo di costruire e implementare le reti aperte, stabilendo le fondamenta su cui poter sviluppare e rilasciare servizi innovativi che valorizzino le opportunità presenti sull’edge. L’ampliamento del nostro portfolio di soluzioni telecom riunisce l’ecosistema aperto per gli operatori di rete, garantendo loro la semplicità e l’affidabilità di cui hanno bisogno per modernizzare le loro reti e commercializzare nuovi servizi».

Dell Telecom Multi-Cloud Foundation: reti più moderne e crescita del business

Dell Telecom Multi-Cloud Foundation è una soluzione end-to-end chiavi in mano per infrastrutture di reti moderne che aiuta i CSP a costruire e implementare reti cloud-native in tempi più rapidi, a costi più bassi e con minor complessità. La proposta Telecom Multi-Cloud Foundation comprende hardware Dell, il software di gestione Dell Bare Metal Orchestrator e le piattaforme software cloud integrate per telecomunicazioni preferite dai CSP come Red Hat, VMware e Wind River.

Dell ha aggiunto al proprio software nuovi moduli Dell Bare Metal Orchestrator per offrire ai CSP la possibilità di implementare e gestire l’intero stack partendo dalle fondamenta cloud lungo tutto il relativo ciclo di vita. Una volta implementate, queste fondamenta cloud scalabili abbracciano tutti gli ambienti core, edge e RAN dei CSP creando un ambiente hardware e software aperto con la flessibilità di poter progettare e implementare funzioni di rete aperte e servizi edge differenziati. ACG Research calcola fino al 39% di risparmi sui costi operativi da parte dei CSP che adottano la soluzione Telecom Multi-Cloud Foundation nelle loro reti. ACG Research ha verificato come i CSP possano anche ottimizzare il tempo sulla fase di test e certificazione, sui processi manuali, sul provisioning dei server, sugli aggiornamenti software e sull’integrazione dello stack cloud con i relativi test.

Dell e Marvell collaborano a nuovo hardware per accelerare Open RAN

Con l’introduzione delle architetture RAN virtualizzate e open, le reti 5G sono interessate da una trasformazione che porta la scalabilità tipica del cloud all’interno degli ambienti RAN. Le alternative vRAN e Open RAN finora esistenti non raggiungevano però i livelli di prestazioni delle reti tradizionali, ostacolando così i CSP intenzionati a implementare il 5G cloud-native.

Sviluppata in collaborazione con Marvell, Dell Open RAN Accelerator Card è una nuova scheda per l’elaborazione inline 5G Layer 1 destinata a soluzioni vRAN e Open RAN. Progettata per Dell PowerEdge e altri server x86, questa scheda di accelerazione PCIe introduce nell’ecosistema Open RAN la stessa tecnologia Marvell OCTEON Fusion presente nelle principali reti radio 5G odierne, insieme con le relative performance. I CSP possono così disporre di sistemi ulteriormente performanti che abbattono costi e consumi di energia per poter scalare in maniera economicamente conveniente reti RAN moderne ad alte prestazioni attraverso un approccio basato su architettura aperta.

Come puntualizzato da Raj Singh, executive vice president della Processors Business Unit di Marvell: «Marvell è lieta di collaborare con Dell Technologies alla realizzazione di un’architettura RAN 5G aperta e virtualizzata caratterizzata da livelli avanzati di funzionalità e prestazioni basata OCTEON Fusione Plaftorm. La nuova scheda Dell Open RAN Accelerator Card è una soluzione innovativa per l’accelerazione inline Open RAN Layer 1 cloud-native senza compromessi, che soddisfa le carenze delle alternative vRAN esistenti».

Come aggiunto da Andy Dunkin, Open RAN RF and digital platform development manager di Vodafone: «Ci fa piacere vedere Dell Technologies e Marvell collaborare insieme per innovare e creare tecnologie capaci di migliorare le capacità della piattaforma Open RAN e la varietà di vendor a disposizione degli operatori. La promessa delle piattaforme Open RAN virtualizzate sarà resa ancora più interessante dalla scheda Dell Open Ran Accelerator Card, che dovrebbe offrire agli operatori di rete come Vodafone un percorso più efficiente e meno costoso verso Open RAN».

Dell e i partner velocizzano il deployment delle soluzioni edge e core

Dell continua ad ampliare il proprio ecosistema di partner con nuove soluzioni per gli ambienti edge e core delle telecomunicazioni.

Dell Validated Design per Services Edge 1.2 riunisce risorse per la capacità di calcolo edge con connettività wireless privata in modo da semplificare il deployment, il funzionamento scalabile e le funzionalità di sicurezza necessarie per numeri elevati di installazioni edge. Le aziende possono aggiungere sensori e dispositivi nella parte edge delle reti mobili per acquisire ed elaborare i dati in tempo quasi reale utilizzandoli quindi per generare insight, ottimizzare le operation e aiutare a incrementare la produttività. Il design basato su standard aperti supporta adesso le soluzioni RAN 5G Airspan per un rapido deployment di reti 5G private enterprise.

riunisce risorse per la capacità di calcolo edge con connettività wireless privata in modo da semplificare il deployment, il funzionamento scalabile e le funzionalità di sicurezza necessarie per numeri elevati di installazioni edge. Le aziende possono aggiungere sensori e dispositivi nella parte edge delle reti mobili per acquisire ed elaborare i dati in tempo quasi reale utilizzandoli quindi per generare insight, ottimizzare le operation e aiutare a incrementare la produttività. Il design basato su standard aperti supporta adesso le soluzioni RAN 5G Airspan per un rapido deployment di reti 5G private enterprise. Dell Validated Design for the 5G Core with Oracle and VMware offre ai CSP la possibilità di creare un core 5G robusto e scalabile su un’infrastruttura standard in maniera sicura e affidabile. La soluzione può aiutare a ridurre i tempi necessari per progettare, collaudare e integrare componenti di rete forniti da molteplici partner differenti.

Più servizi e capacità di laboratorio per velocizzare l’innovazione dell’ecosistema

Dell continua ad accrescere le proprie capacità nei servizi telecom per potenziare l’integrazione dei partner e accelerare il deployment e l’adozione di soluzioni per le telecomunicazioni da parte dei CSP. I Communications Service Provider possono rendere velocemente operative le infrastrutture di rete con Dell ProDeploy for NFVI, un servizio Dell che combina l’integrazione di fabbrica con opzioni per il deployment sul campo per costruire con flessibilità l’infrastruttura NFV ottimale per la rete di ciascun cliente. Questo servizio integra piattaforme di calcolo, networking e software cloud per telecomunicazioni aiutando i CSP a implementare i workload con maggior rapidità e su qualunque scala risparmiando tempo e denaro. Collaudati processi messi a punto da Dell permettono di velocizzare del 68% i tempi di deployment delle infrastrutture attraverso ProDeploy1.

Dell Open Telecom Ecosystem Lab Solution Integration Platform aiuta CSP e partner a connettere in maniera sicura le rispettive risorse tecniche con l’infrastruttura e i laboratori Dell per sviluppare e lanciare sul mercato servizi per l’edge di telecomunicazione e 5G in modo molto più veloce. Interconnettendo i diversi laboratori che danno vita a un mini ecosistema aperto, la Solution Integration Platform fa leva sulle più recenti tecniche DevOps per effettuare test in modo più rapido rispetto alle procedure manuali così da poter introdurre i servizi sul mercato in tempi più brevi e con minori rischi e costi. CSP e partner possono avvalersi della nuova piattaforma per condurre test integrati e gestione continuativa del ciclo di vita di servizi e applicazioni Open RAN, 5G ed edge.

Per Honore LaBourdette, vice president, Telco Media & Edge Ecosystem di Red Hat: «Red Hat ritiene che un ecosistema aperto sia essenziale per poter promuovere l’innovazione, dal datacenter fino all’edge. Collaborando con altri leader di settore come Dell possiamo offrire ai service provider un maggior ventaglio di scelta e scalabilità per i loro deployment edge rispettando principi e standard aperti per una flessibilità ottimale».

Secondo Avijit Sinha, chief product officer di Wind River: «Come leader nello scenario 5G, presente nella maggior parte dei deployment RAN 5G, Wind River mette a disposizione soluzioni di produzione basate sulla collaudata tecnologia Wind River Studio attualmente utilizzata da operatori come Verizon e Vodafone. Nel fornire un componente essenziale di Dell Telecom Cloud Foundation e con il lavoro svolto su Dell Open Telecom Ecosystem Lab Solution Integration Platform, Wind River aiuta a risolvere le sfide affrontate dagli operatori fornendo un’architettura cloud-native basata su Kubernetes e sui container per lo sviluppo, il deployment, il funzionamento e il supporto di reti edge distribuite su vasta scala».

Infine, per Lakshmi Mandyam, vice president of product management and partner ecosystems, Service Provider & Edge di VMware: «Le architetture di rete 5G assegnano la priorità all’apertura e all’interoperabilità. I service provider possono scegliere di avvalersi di una varietà di partner tecnologici che non è mai stata così ampia. Ma a una vasta possibilità di scelta si accompagna una maggiore complessità. Il nostro lavoro con Dell e Oracle punta a ridurre questa complessità razionalizzando i test e la convalida delle soluzioni dei partner sul nostro design 5G Core. Stiamo mettendo le fondamenta su cui le reti 5G potranno crescere».

1 Sulla base di un report di Principled Technologies del settembre 2020 commissionato da Dell Technologies confrontando i deployment effettuati internamente rispetto al servizio di deployment Dell EMC ProDeploy for Enterprise. I risultati effettivi possono variare.