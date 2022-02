NTT inaugura il settimo sito data center di Londra

La divisione Global Data Centers di NTT, riconosciuta tra i Leader nel MarketScape Worldwide Data Center Colocation and Interconnection Services 2021 Vendor Assessment di IDC, sta continuando a estendere la propria copertura globale di data center interconnessi per rafforzare la propria dorsale digitale a Londra.

Lo scorso dicembre, NTT aveva annunciato l’apertura del suo settimo data center situato Hemel Hempstead che, nella fase 1, forniva metà della piena capacità e che prevedeva l’aggiunta di 9.600m² e di 24 MW a completamento della struttura. NTT sta inoltre pianificando investimenti per estendere la capacità del proprio data center di Dagenham, East London, aperto nel 2020. Attualmente, i data center di NTT di Londra forniscono una capacità operativa di oltre 53 MW. Questi piani di investimento consentiranno a NTT di estendere la propria capacità fino a più di 120 MW nel solo mercato di Londra, quando i siti Hemel Hempstead 4 e London 1 verranno completati.

Realizzare data center all’interno di un mondo digitale è una delle principali priorità di NTT. Come tutti i data center presenti in UK, Hemel Hempstead 4 utilizza energie rinnovabili al 100% ed è stato progettato per ridurre al minimo il consumo di acqua (WUE). Inoltre, il data center London 1 possiede le credenziali di elevata sostenibilità ed è l’unico grande data center del Regno Unito ad aver ricevuto la certificazione di eccellenza BREEAM, un traguardo importante riconosciuto a livello mondiale, che valuta procurement, progettazione, costruzione e operatività di un progetto basato su standard di performance internazionali.

Il Data Center London 1 è situato a sole 10 miglia a est della città di Londra, vicino alle Docklands, l’hub Internet del Regno Unito e dorsale per la connettività globale, che facilita la maggior parte dei London Internet Exchanges (LINX’s).

Le Docklands di Londra sono state un hub Internet per la città con ingenti investimenti, negli ultimi dieci anni, a beneficio di data center ormai obsoleti. L’investimento di NTT nell’East London supporta il comparto dei servizi finanziari, dei media e del tech durante il loro percorso di trasformazione digitale. Londra rappresenta oggi il principale motore di crescita del settore fintech in tutta EMEA.

NTT connette anche i suoi data center di Dagenham, Hemel Hempstead e Slough con il London Stock Exchange. Questo dà vita a un hub londinese connesso in fibra che è completamente integrato con altre strutture data center globali di NTT, rafforzando la propria offerta di servizi per supportare la significativa domanda per un ambiente IT ibrido, sicuro, altamente disponibile, scalabile e sostenibile.

I clienti di NTT possono beneficiare delle tecnologie multi-duct e high fiber count rese disponibi da molteplici fornitori locali e internazionali, così come della fibra diretta e delle capacità di connettività a tutti i principali hub di trasporto. Questo include Docklands e Slough, nonché i principali ecosistemi cloud, Internet e finanziariari.

La connettività offerta dall’hub londinese di NTT al Global Data Center Interconnect (GDCI) di NTT – un servizio di rete globale integrato – offre una rete di data center interregionale e una connessione privata sicura ai principali fornitori di servizi cloud. Con l’accelerazione della trasformazione digitale, la dorsale digitale di NTT abilita soluzioni ottimali di attivazione e disattivazione e di backup e ripristino di emergenza.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Masaaki Moribayashi, President e Board Director di NTT: «Quale terzo fornitore di data center al mondo, NTT sta continuando ad accelerare in modo significativo gli investimenti nel mercato di Londra e nel Regno Unito, che ha un ruolo chiave a livello globale. Questo investimento fornisce un data center scalabile e un’infrastruttura di connettività per le esigenze di trasformazione digitale dei nostri clienti».