Documentazione IT semplice e flessibile per avere l’IT dei clienti sempre a portata di click

Si chiama IT Portal la nuova soluzione introdotta a portfolio da Achab, azienda italiana specializzata nella distribuzione di software infrastrutturali a valore per le piccole e medie imprese, per supportare a 360° le mansioni che gli MSP svolgono quotidianamente al fine di garantire ai propri clienti un servizio efficiente e, soprattutto, proattivo. IT Portal è l’innovativa piattaforma cloud multitenant per la documentazione IT che permette agli ITSP di documentare ogni aspetto dell’infrastruttura IT dei propri clienti in maniera semplice ed estremamente flessibile.

Oggigiorno le reti da gestire sono sempre più complesse e composte da sempre più elementi interconnessi tra loro. Ecco perché appare chiara la necessità di “tenere insieme i pezzi” e, per farlo, occorre disporre di un repository che contenga tutto ciò che riguarda i clienti: server, password, switch, configurazioni, domini, credenziali, contratti, scadenze, procedure. Chi si occupa di IT, generalmente, parte sempre a documentare e condividere informazioni in modo basilare conservando dati e password principalmente su file diversi e disallineati tra loro: Word, Excel, Dropbox e così via. In questo modo però le informazioni sono disomogenee, scollegate tra loro e non si ha la sicurezza che vengano costantemente aggiornate.

Grazie alla capacità di correlazione dei device e le funzionalità di ricerca che caratterizzano IT Portal, invece, in pochi click è possibile avere a portata di mano tutte le informazioni riguardanti i clienti in un unico posto centralizzato e soprattutto sicuro, perché è l’MSP che decide chi può avere accesso a quali informazioni. Con l’introduzione di IT Portal, Achab continua a perseguire la sua mission che vede protagoniste le PMI, con l’obiettivo di guidarle, farle evolvere e portarle a migliorare il loro modo di lavorare e di fare IT. Grazie alla sua licenza pay per use mensile, infatti, IT Portal è alla portata di tutti, non solo degli ITSP più strutturati, ma anche delle realtà che hanno appena cominciato il cambio rotta dal vecchio business model break-fix a quello dei servizi IT gestiti.

Caratteristiche

• Documentazione: la multitenancy che caratterizza la piattaforma consente di inserire tutti i clienti nello stesso portale, mantenendo separate le informazioni di ognuno, e di avere piena visibilità su tutto ciò che riguarda l’azienda: contratti, licenze, domini, device, configurazioni, KB, contatti e tanto altro. È possibile, inoltre, creare delle form ad hoc che, una volta compilate, consentono di registrare le informazioni direttamente nel portale.

• Integrazioni: grazie alle integrazioni con le maggiori piattaforme usate dagli MSP è possibile, per esempio, popolare le informazioni in IT Portal direttamente tramite i sistemi RMM e PSA oppure, se non se ne dispone, tramite appositi script. Tutte le informazioni sono esportabili in qualsiasi momento ed è possibile modificare i documenti di Microsoft 365 direttamente online.

• Personalizzazione: IT Portal è una piattaforma white label, di conseguenza è personalizzabile con il proprio logo e i campi di compilazione sono adattabili in base alle informazioni di cui si vuole avere il controllo. Inoltre, di fondamentale importanza c’è la capacità di creare una relazione tra i diversi device presenti nella rete.

• Sicurezza: tutta la piattaforma lavora tramite certificato SSL rendendo l’accesso cifrato ed è possibile abilitare l’autenticazione a più fattori. Per tutti gli account all’interno della piattaforma si possono creare delle vere e proprie ACL per stabilire chi può avere accesso a quale informazione. Per lavorare più velocemente, ma in totale sicurezza, è inoltre possibile installare un plug-in per la gestione delle password come estensione di Google Chrome.

Vantaggi

• Servizi migliori: se la conoscenza è condivisa, le richieste dei clienti possono essere evase puntualmente e più velocemente senza bisogno di chiedere informazioni aggiuntive a colleghi o ai clienti stessi.

• Risparmio di tempo: invece che perderne a ricercare informazioni in posti diversi, tutti avranno a portata di mano tutto ciò di cui hanno bisogno per assistere il cliente nel momento del bisogno.

• Maggior sicurezza: è possibile impostare permessi e diritti sulla documentazione, in modo che solo le persone autorizzate possano avere accesso alle giuste informazioni e, inoltre, l’MSP può impostare una chiave di sicurezza in modo da tenere crittografati tutti i dati.

• Minor margine di errore: tutto è documentato a dovere grazie alla sincronizzazione automatica di PSA ed RMM, in modo da ridurre il margine di errore e abbassare il rischio di dimenticanze.

“Siamo entusiasti di portare in Italia questa soluzione che, grazie al modello di licensing e alle sue funzionalità, permette a tutti gli MSP, anche i più piccoli, di iniziare a documentare le reti IT dei clienti che gestiscono al fine di ottimizzare il lavoro di tutti i giorni e fornire quindi un servizio migliore.” Afferma Claudio Panerai, Chief Portfolio Officer di Achab “L’integrazione con tantissime altre soluzioni diffuse nel mercato di riferimento, e usate dagli MSP di tutto il mondo, consente a chi eroga servizi IT di continuare a usare la propria piattaforma per la gestione del parco macchine usandola come “sorgente” di documentazione.”

Il 3 marzo alle ore 12 si svolgerà una Web TV di presentazione della soluzione, maggiori informazioni sono disponibili al link: https://www.achab.it/webtv-itportal