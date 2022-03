Micron soddisfa i carichi di lavoro dei data center

Micron Technology ha annunciato che sta campionando il primo SSD NAND a 176 layer integrato verticalmente al mondo per il data center. Micron 7450 SSD con NVMeM fornisce una latenza di qualità del servizio (QoS) pari o inferiore a 2 millisecondi (ms),1 un’ampia gamma di capacità e il set più ampio di fattori di forma disponibili per soddisfare le esigenze dei carichi di lavoro dei data center più esigenti.

Questo nuovo SSD per data center include NAND leader di settore di Micron, che contiene 176 layer di celle di archiviazione e tecnologia CMOS-under-the-array consolidata per fornire un design super efficiente. Questo SSD integrato verticalmente con la DRAM proprietaria di Micron e l’SOC sviluppato internamente con firmware associato consente alla società di rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti nel mercato e supportare una sicurezza rafforzata dei dispositivi.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Jeremy Werner, presidente aziendale e general manager della business unit Storage di Micron: «Lanceremo l’SSD Micron 7450 mentre PCIe Gen4 sta diventando l’interfaccia SSD più ampiamente adottata nei server. Questo prodotto offre la NAND più avanzata al mondo in un SSD per data center molto prima del settore e, soprattutto, offre latenze costanti e affidabili sotto i 2 millisecondi, fondamentali per consentire la qualità del servizio nei carichi di lavoro scale-out dei data center».

Latenza ridotta in modo significativo

L’SSD 7450 raggiunge una latenza pari o inferiore a 2 ms per il 99,9999% di qualità del servizio, carichi di lavoro casuali1, migliorando le prestazioni dei database come Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, RocksDB, Cassandra e Aerospike, tra gli altri. Rispetto agli SSD SATA, la latenza è ridotta quasi del 50% e la larghezza di banda di lettura migliora fino a 12 volte.2

Mix diverso di capacità e fattori di forma

L’SSD 7450 ha più opzioni di capacità per soddisfare le numerosissime esigenze dei data center. La sua ampia gamma di capacità, da 400 GB a 15,36 TB, include una capacità leader di settore di 8 TB in un fattore di forma compatto di E1.S. Inoltre, il set più ampio di fattori di forma del settore per gli SSD dei data center affronta le sfide uniche dei carichi di lavoro dei data center.

Le opzioni di fattori di forma U.3, M.2 e E1.S incontrano le esigenze in evoluzione termiche, di spazio e alimentazione.

L’unico SSD PCIe Gen4 U.3 del settore, negli spessori di 15 mm e 7 mm, offre flessibilità alle piattaforme che richiedono unità NVMe da 2,5”. 3

L’SSD PCIe Gen4 M.2 22x80mm, progettato principalmente per l’uso di avvio del server, è un fattore di forma compatto che sostiene la protezione contro l’interruzione dell’alimentazione.3

Sicurezza per proteggere il data center

Le organizzazioni che usano standard elevati di crittografia per i dati a riposo e in movimento hanno avuto l’anno scorso un costo medio per violazione di dati inferiore del 29,4% rispetto a una violazione in organizzazioni con crittografia bassa o senza crittografia.4 Gli SSD di Micron offrono la funzionalità di unità a crittografia automatica e opzioni Microsoft eDrive che aiutano a proteggere da violazioni di dati e adattano la sicurezza a requisiti specifici di protezione dei dati. Il Secure Execution Environment (SEE) di Micron offre una protezione dei dati ancora maggiore fornendo hardware di elaborazione di sicurezza dedicato con isolamento fisico. SEE migliora enormemente la sicurezza dei dati a riposo usando memoria dedicata, codici sicuri e un motore di elaborazione di sicurezza.

Supporto per Open Compute Project

L’SSD Micron 7450 supporta anche le distribuzioni Open Compute Project (OCP) per ambienti qualificati.5 Le specifiche OCP hanno compilato un ambiente prospero e hanno creato un approccio standardizzato che aiuta a ridurre la complessità dell’integrazione e velocizza il tempo di immissione sul mercato.

Collaborazione con leader di settore

L’SSD Micron 7450 è stato ben ricevuto da una vasta gamma di clienti ed è attualmente in corso di qualificazione presso numerosi hyperscaler, clienti di data center e produttori principali. Sarà disponibile per l’acquisto da parte dei clienti tramite la distribuzione ad aprile.

Per Ross Stenfort, ingegnere dei sistemi hardware di Meta: «Meta sta abilitando l’innovazione tramite OCP con leader di settore per garantire la prossima generazione di evoluzione del cloud. Micron 7450 libera questa innovazione con supporto per la specifica OCP NVMe Cloud SSD ed E1.S con 8 TB in un fattore di forma compatto. Queste specifiche consentono la gestione semplificata, termica e della performance su scala».

Secondo Jim Pappas, direttore delle iniziative tecnologiche di Intel Corporation: «Man mano che scaliamo le prestazioni per affrontare i requisiti dei carichi di lavoro incentrati sui dati, è fondamentale offrire una capacità della piattaforma bilanciata tra elaborazione, memoria e archiviazione. L’introduzione dell’SSD 7450 abilitato a PCIe Gen4 è un esempio ottimo dell’innovazione di settore richiesta per l’avanzamento della piattaforma».

Infine, per Raghu Nambiar, vice presidente aziendale di Datacenter Ecosystems and Solutions di AMD: «È fondamentale spingere per migliori prestazioni di archiviazione perché i data center odierni, sensibili alla latenza, e i processori AMD EPYC, siano al passo con le richieste del cliente con un rapporto di core per processore elevato. La nostra collaborazione ingegneristica con Micron per ottimizzare la prestazione dei nostri processori EPYC con gli SSD Micron 7450 e la sua latenza di qualità del servizio consentirà carichi di lavoro altamente responsivi e prevedibili nel data center e soluzioni su misura per carichi di lavoro per i nostri clienti».

1 I test interni di Micron mostrano una latenza di 2 ms o inferiore di 6×9 QoS inferiore a QD 32 per l’SSD Micron 7450 a 15,36 TB, che si allinea alla profondità di coda per carichi di lavoro comuni di data center per un’ampia varietà di applicazioni.

2 I confronti di schede dati con riferimento all’SSD SATA di Micron per le prestazioni di lettura e latenza.

3 In base al confronto su SSD open-market simili e comunemente disponibili.

4 2021 Cost of a Data Breach Report, disponibile su IBM Security Services .

5 L’SSD Micron 7450 soddisfa la maggior parte (ma non tutti) dei requisiti della specifica 1.0a sugli SSD NVMe Cloud di Open Compute Project.