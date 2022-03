Bonus Internet 2022: Aruba aderisce al Piano Voucher

Dopo una lunga attesa, come stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), è partito il sostegno alle PMI con i “Voucher Connettività Imprese”. Lo scopo, sempre nell’ottica della digitalizzazione nazionale, è quello di velocizzare gli investimenti nella banda ultralarga del Paese, avvalendosi delle risorse del PNRR nella misura di circa 609 milioni di euro. Ciò che si ambisce a realizzare attraverso il nuovo piano è il cosiddetto step change, ossia la necessità di incrementare la velocità di connessione all’interno del Paese.

Aruba aderisce al Piano Voucher per le micro, piccole e medie imprese, mettendo a disposizione un’offerta di connettività ultrabroadband pronta ad intercettare le nuove esigenze di tutte le aziende che cercano servizi su misura dalle performance eccellenti, uniti ad un’offerta chiara e senza vincoli.

L’iniziativa è rivolta alle micro, piccole e medie imprese, dunque aziende con meno di 250 dipendenti, o a professionisti, che devono essere iscritti al Registro delle Imprese. Il valore del voucher dipende, invece, dalle caratteristiche della connettività (e dei relativi costi) e dalla presenza di tangibili incrementi della velocità di connessione rispetto alla situazione pregressa. Nello specifico, i voucher vengono suddivisi in tre fasce (Fascia A, B e C) ed offrono un contributo connettività che varia dai 300 € (per contratti della durata minima di 18 mesi) fino ai 2.500 € (per un contratto minimo di 24 mesi). Per ogni dettaglio a riguardo si rimanda all’approfondimento realizzato da Aruba.

Piano Voucher: come aderire all’iniziativa

La data di avvio dell’iniziativa è quella del 1 marzo 2022. La richiesta del voucher potrà essere effettuata direttamente tramite l’operatore di connettività scelto per l’erogazione del servizio. Nel caso della Fibra di Aruba, sarà sufficiente effettuare la richiesta direttamente sul sito dell’azienda per ottenere il voucher ed attivare contestualmente il servizio. Qui la pagina dedicata.

La nuova offerta Fibra Aruba PRO, idonea ad ottenere il Voucher Connettività per aziende, è valida dal 1 marzo 2022 al 15 dicembre 2022 e prevede una durata contrattuale di 18 mesi per un servizio di Fibra FTTH (Download fino a 1 Gbps e Upload fino a 300 Mbps) che include Indirizzo IPv4 e IPv6 statico, router Wi-Fi, chiamate nazionali illimitate, assistenza dedicata e chat H24. Nessun costo di attivazione o migrazione e possibilità di disdire in qualsiasi momento con 16,39 euro + IVA. Utilizzando il Bonus Internet, sarà possibile godere del canone a zero per 18 mesi anziché a 27,78 euro + IVA / mese, pagando esclusivamente l’IVA pari a 6,11 euro / mese.

Fino ad esaurimento fondi MISE.