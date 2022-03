Verizon Business amplia l’offerta globale dei servizi gestiti con VMware

Verizon Business ha annunciato l’integrazione di VMware nel proprio portafoglio globale di servizi gestiti SD WAN (Software-Defined Wide Area Network) incluso nell’offerta dei servizi gestiti WAN. Questa nuova soluzione, creata per le aziende globali cloud ready, rafforza l’ecosistema di partner di Verizon nella fornitura di servizi gestiti SD WAN, come parte della sua strategia Network as a Service (NaaS).

“Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un’adozione massiccia della trasformazione SD WAN gestita dell’edge WAN”, ha affermato Massimo Peselli, Senior Vice President, Global Enterprise di Verizon Business. “Questa nuova soluzione per servizi gestiti di VMware aumenta la possibilità di scelta per i clienti che mirano ad avere informazioni centralizzate e cercano di assicurarsi l’efficienza della WAN anche in ambito edge. Si tratta di un ulteriore esempio di partnership siglata da Verizon Business per offrire ai suoi clienti le migliori soluzioni per andare incontro alle loro esigenze di trasformazione digitale”.

Man mano che utenti e applicazioni diventano sempre più distribuiti, la rete WAN (Wide Area Network) può essere complessa da implementare, priva di flessibilità e, di conseguenza, può trasformarsi in un collo di bottiglia al momento di fornire un’esperienza utente coerente. I servizi gestiti di Verizon rappresentano l’evoluzione della rete che risponde alle mutevoli esigenze dei clienti globali di livello enterprise. La Managed SD WAN di Verizon trova risposta a queste sfide e supera queste limitazioni ed è progettata per le moderne aziende cloud-first. La soluzione consente agli utenti di connettersi alle applicazioni in modo continuativo e su più infrastrutture, offrendo un’esperienza utente coerente indipendentemente dal dispositivo e dal livello di trasporto. Inoltre garantisce l’efficienza della larghezza di banda e al contempo il controllo dei costi, un’implementazione rapida grazie a operazioni semplificate, miglioramenti delle prestazioni, flessibilità e possibilità di ampliamento per una migliore agilità aziendale e una capacità di supportare i clienti globali su larga scala.

VMware SD-WAN, come parte di VMware SASE, si basa sull’utilizzo del cloud come risorsa primaria per le applicazioni dei clienti.

La struttura della soluzione presenta tre componenti principali:

Orchestrazione centralizzata SD WAN: VMware Orchestrator è una piattaforma di orchestration centralizzata che offre policy, monitoraggio, reportistica e analisi unificati attraverso Verizon Enterprise Center.

Gateway WAN SD con controller: i gateway VMware sono punti di accesso (PoP) dislocati in tutto il mondo che consentono ai dispositivi edge dei clienti di ottimizzare la latenza per la gestione e il controllo del piano traffico.

VMware SD WAN Edge: Verizon installa i dispositivi VMware Edge presso la sede di un cliente programmando gli agenti di orchestrazione con le policy appropriate da inviare ai dispositivi edge per facilitare il routing delle applicazioni SD WAN.

Craig Connors, vice president and general manager of SASE business di VMware, ha dichiarato: “La prossima generazione di app funzionerà sull’edge e le aziende dovranno modernizzare la rete sottostante per supportarle. VMware SD-WAN, parte integrante della nostra piattaforma SASE, fornisce una connessione più affidabile e sicura tra la rete aziendale e le app moderne, migliorando in sostanza l’esperienza dell’utente finale. Aggiungendo questa soluzione alla sua offerta SD WAN, Verizon sta semplificando la transizione dei suoi clienti aziendali verso l’edge”.