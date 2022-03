Informatica è tra le aziende più innovative al mondo

Informatica, specialista nell’enterprise cloud data management, è stata inserita nel prestigioso elenco annuale di Fast Company delle 50 aziende più innovative al mondo per il 2022. Quest’anno sono state premiate le aziende che stanno avendo il maggiore impatto nel loro settore e che già oggi stanno dando forma al futuro grazie ai risultati più interessanti ed entusiasmanti del 21° secolo.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota alla stampa da Amit Walia, CEO di Informatica: «Informatica ha una forte tradizione di innovazione nel campo della gestione dei dati che dura da oltre 25 anni. In tutto questo tempo siamo sempre rimasti concentrati sulla risoluzione delle sfide relative ai dati dei nostri clienti e sull’innovazione continua, il che ci permesso di diventare il leader indiscusso del settore nell’ enterprise cloud data management. Il riconoscimento ricevuto da Fast Company come una delle aziende più innovative per il 2022 è la migliore testimonianza del nostro alto livello di innovazione incentrata sul cliente, della visione e della capacità di esecuzione del nostro team di rilevanza mondiale, capace di attuare la nostra strategia cloud-first, cloud-native».

Negli ultimi cinque anni, Informatica è passata dall’essere pioniere dei dati basati su licenza ETL alla posizione di leader SaaS per la gestione in abbonamento dei dati in cloud, con un fatturato di 1,4 miliardi di dollari per il 2021. Tutto ciò anche grazie a una riprogettazione completa della propria offerta, da una suite di prodotti on-premise per la gestione dei dati alla prima piattaforma in cloud di gestione dei dati end-to-end del settore basata sull’intelligenza artificiale che connette, gestisce e unifica i dati in qualsiasi sistema ibrido multi-cloud.

Intelligent Data Management Cloud (IDMC) – lanciato nell’aprile 2021 e basato su CLAIRE, il motore di intelligenza artificiale di Informatica – è stato progettato per aiutare le aziende a innovare con i propri dati su qualsiasi piattaforma, qualsiasi cloud, multi-cloud e multi-ibrido. È una piattaforma end-to-end, nativa per il cloud e basata sull’intelligenza artificiale che aiuta le aziende a passare dalla semplice modernizzazione alla vera transizione verso un mondo digitale. IDMC, la cui adozione è in rapida crescita, ha elaborato 27,8 trilioni di transazioni cloud al mese nel il trimestre terminato il 31 dicembre 2021.

I giornalisti e gli autori di Fast Company hanno selezionato le aziende più innovative in tutto il mondo in ogni settore, anche attraverso le designazioni ricevute nel corso del processo di candidatura. The World’s Most Innovative Companies è il franchise più rappresentativo di Fast Company e uno dei suoi sforzi editoriali più attesi dell’anno. Fornisce sia un’istantanea che una roadmap per il futuro dell’innovazione nei settori più dinamici dell’economia.

Come concluso da David Lidsky, vicedirettore di Fast Company: «Le aziende più innovative del mondo svolgono un ruolo essenziale nel fornire risposte ai problemi più urgenti che la società deve affrontare, sia che si tratti di combattere il cambiamento climatico stimolando gli sforzi di decarbonizzazione, o migliorare il funzionamento delle supply chain o aiutare a riconnetterci l’un l’altro su passioni condivise».

Per il secondo anno consecutivo, in concomitanza con l’uscita del fascicolo, Fast Company ospiterà il suo Most Innovative Companies Summit dal 26 al 27 aprile. Il vertice virtuale che si svolge in più giorni onora le aziende più innovative e offre un’anteprima sulle principali tendenze del business e uno sguardo ravvicinato su ciò che serve per innovare nel 2022.

Il fascicolo relativo alle Most Innovative Companies di Fast Company (marzo/aprile 2022) è disponibile online qui, oltre che in-app tramite iTunes e in edicola a partire dal 15 marzo.