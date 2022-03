Sviluppo “low code” per applicazioni mission critical e data-centric

Genero 4.00 si standardizza su Universal Rendering (UR) come interfaccia utente oltre a garantire un’esperienza utente coerente su tutti i nostri front-end, ciò migliorerà la produttività degli sviluppatori dovendo lavorare con un solo motore di rendering.

Responsive Layout: prima di questa versione, erano generalmente necessari più file di specifica del modulo (.per / .4fd) per supportare i vari fattori di forma richiesti per l’implementazione delle moderne applicazioni di oggi su desktop, tablet e smartphone. Con il layout reattivo, è necessario un solo file di definizione del modulo.

L’attributo STRETCH può indicare che un widget/contenitore si estende per riempire lo spazio disponibile ed è stato esteso a molti widget e contenitori.

Il nuovo attributo FLIPPED consente di eseguire il rendering di una TABELLA in un formato diverso in cui le celle in ogni riga sono impacchettate verticalmente. Questo è un design adatto per visualizzare le tabelle su dispositivi più piccoli come gli SMARTPHONE.

È stata aggiunta una nuova sintassi al linguaggio di base che migliora la produttività, migliora la funzionalità e include concetti di altri linguaggi con cui gli sviluppatori hanno già familiarità.

Genero Studio è stato potenziato per supportare le vostre iniziative Low-Code, inoltre saranno apportati miglioramenti continui alla versione per rendere gli sviluppatori più produttivi nella modifica e nel debug delle applicazioni.

Database SQL: le librerie di database fornite con Genero sono state migliorate per supportare le ultime versioni dei database. Ove possibile, sono stati apportati miglioramenti per fornire emulazioni migliori e per sfruttare le nuove funzionalità disponibili all’interno di ciascun database.

I servizi Web Genero continuano ad avere funzionalità aggiunte che migliorano sia l’esperienza degli sviluppatori nella creazione di servizi Web, sia la funzionalità del servizio Web stesso.

Genero Application Server 4.00 e Genero Application Server per Java 4.00 sono compatibili con HTTP/2. La configurazione del server Web per l’utilizzo di HTTP/2 comporterà una maggiore velocità di caricamento delle pagine nei browser Web.

La modalità espansa è una nuova visualizzazione in Genero Report Designer che consente allo sviluppatore di visualizzare tutti i contenitori, la relazione padre-figlio e la direzione del layout di stampa.

Al Genero Ghost Client sono state aggiunte funzionalità che migliorano il processo di test. Gli stress test eseguiti utilizzando le nuove opzioni ggc admin, instance-count e instance-delay consentono di eseguire più istanze dello stesso test GGC contemporaneamente.

Four Js Development Tools Ltd. è stata acquisita da Constellation Software Inc. (CSU: TSX) quotata in borsa, un gruppo canadese di aziende di software da 4 miliardi di dollari CAD specializzato in software mission-critical.

REweb Group è una azienda che, dal 1983, seleziona e rappresenta i maggiori brand internazionali nel mercato italiano in modo esclusivo, mette a disposizione la possibilità di provare gratuitamente lo strumento di sviluppo.