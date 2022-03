Entando è Platinum Sponsor della nuova edizione italiana Codemotion

Entando, Application Composition Platform open source Cloud Native in ambiente Kubernetes basata sulla modularizzazione delle applicazioni, parteciperà in qualità di Platinum Sponsor e come speaker al nuovo appuntamento italiano di Codemotion, che si terrà mercoledì 23 e giovedì 24 marzo in edizione online.

L’evento, che si svolgerà in italiano con alcune sessioni in lingua inglese, sarà un momento di confronto importante per scoprire le ultime tendenze in fatto di backend, frontend, devops, AI/ML e molto altro ancora, all’interno di due giornate ricche di talk, keynote e panel.

Precursore e pioniere delle ACP e delle applicazioni enterprise cloud-native componibili, considerate da Gartner tra i principali trend per il 2022 per accelerare la trasformazione digitale delle aziende, Entando sarà uno dei protagonisti del più importante evento organizzato da sviluppatori per sviluppatori.

Nella giornata del 23 marzo, alle ore 15.15, si terrà l’intervento di Entando a cura di Gianluigi Bruschi – Head of Professional Services, e Pietrangelo Masala, Web Security Expert, dal titolo “Application Composition: rapid innovation for modern Enterprise web apps on Kubernetes”. L’intervento si focalizzerà sui nuovi approcci che consentono di concretizzare la filosofia del Composable Business, sottolineando la crucialità delle Application Composition Platform per risolvere le complessità della digitalizzazione e affrontare le sfide future.

Il modello Entando, innovativo e unico nel proprio genere, semplifica la creazione di applicazioni web aziendali cloud-native su Kubernetes, utilizzando componenti modulari standardizzati, intercambiabili e riusabili, strutturati per specifiche funzionalità di business, accelerando l’adozione del modello composable all’interno di una organizzazione.

